Dy satelitë për pak përplasen me njëri-tjetrin

Një përplasje e mbeturinave hapësinore me pasoja potencialisht katastrofike u shmang me sa duket në orbitën rreth Tokës të premten. Kjo u përcaktua nga kompania amerikane Leo Labs, e cila harton orbitën e ulët të Tokës për operatorët satelitorë. Kompania e publikoi lajmin në Twitter dhe atë e citon edhe portali heise,de.

Llogaritjet treguan se trupi i një rakete sovjetike SL-8 jashtë shërbimit dhe një satelit rus i prishur Cosmos 2361 kaluan njëri-tjetrin në një distancë prej vetëm 6 metrash, me një pasaktësi në llogaritje prej disa dhjetëra metrash.

Në të njëjtën kohë, rreziku i përplasjes ishte në një lartësi prej 984 km, një mjedis veçanërisht i pafavorshëm: nëse objektet do të ishin përplasur, me siguri do të ishin prodhuar mijëra copa mbeturinash dhe do të kishin mbetur në orbitë për dekada, vlerëson Leo Labs.

Një përplasje e tillë ishte përcaktuar paraprakisht si "skenari më i keq", shpjegon Leo Labs në Twitter. Kjo shpjegohet me faktin se në këtë lartësi, është kryesisht jashtë kontrollit tonë dhe ndoshta do të shkaktonte një reagim zinxhir me pasoja katastrofike.

Në të vërtetë, mbeturinat e panumërta që do të rezultonin kishte të ngjarë të godasin satelitët e tjerë, gjë që do të çonte përsëri në më shumë mbeturina.

Rreziku i madh i përplasjes së tyre dëshmon edhe një herë rrezikun në rritje të mbeturinave hapësinore. Gjithnjë e më shumë mbetje nga përplasjet dhe testet e armëve të kryera, si dhe copa raketash dhe satelitësh jashtë funksionit, po lëvizin me shpejtësi të jashtëzakonshme rreth Tokës. Një përplasje e vetme mund të ketë pasoja katastrofike për të gjithë sektorin hapësinor. Agjencitë hapësinore, industria dhe institutet kërkimore janë ndërgjegjësuar për problemin dhe kërkimi për zgjidhjet e mundshme dhe kundërmasat po rritet.