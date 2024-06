A do të bëhet qershori muaji i Kosovës në Berlin?

Anila Shuka Berlin

16/06/2024 16 Qershor 2024

Një javë e mbushur me kulturë, muzikë dhe film nga Kosova ndriçoi Berlinin, duke përfunduar me një festival unik. A do të bëhet kjo një traditë e përvitshme?