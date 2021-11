DW_BalkanBooster: Verë 100% shqiptare

Bëhu edhe ti Ballkan Booster 2020! Thirrje për aplikim

Doni të njiheni me fqinjët ballkanas? Me historitë e tyre? Jeni të interesuar për mjedisin dhe natyrën? Ju pëlqen të xhironi video me kamera apo celularë për ta publikuar në rrjetet sociale? Me DW jeni në vendin e duhur!