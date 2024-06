DW Global Media Forum: Media nën presion

Në GMF të Deutsche Welle-s, pjesëmarrës nga e gjithë bota do të flasin për kërcënimet ndaj gazetarëve, dezinformatat dhe ndryshimet e shkaktuara nga inteligjenca artificiale.

Rreth 1500 profesionistë të medias nga më shumë se 100 vende janë regjistruar për pjesëmarrje në Forumin Global të Medias DW më 17 dhe 18 qershor në Bon të Gjermanisë. Motoja e këtij viti është „Sharing solutions", për të ndarë zgjidhjet më të mira me njëri-tjetrin. Bëhet fjalë për zgjidhje për çështje të rëndësishme që shqetësojnë gazetarinë dhe median në mbarë botën.

Benjamin Pargan, i cili drejton departamentin përkatës në DW, rendit temat kryesore: siguria e profesionistëve të medias, siguria fizike, psikologjike, ligjore apo ekonomike. Meqenëse viti 2024 është një vit zgjedhor, për shembull, në Indi, BE ose SHBA, mbulimi i zgjedhjeve do të jetë gjithashtu në fokus. Përveç kësaj, si të trajtohen fushatat e dezinformimit, zhvillimi i shpejtë i inteligjencës artificiale dhe ndikimi i saj në punën e përditshme të gazetarëve.

Presion nga shumë anë

Global Media Forum Fotografi: DW

Mediat e lira dhe të balancuara sot janë nën presione të ndryshme, shpjegon Pargan: "Ka aktorë shtetërorë që qëllimisht duan të minojnë besimin tek media dhe gazetarët. Partitë populiste dhe ekstremiste po ashtu i shohin mediat cilësore si armiq dhe po punojnë për të shkatërruar këtë besim”.

Përveç kësaj, sipas Parganit, ka zhvillim teknik, presion ekonomik dhe në fund rrezik të vazhdueshëm për profesionistët e medias në zonat e luftës. "E gjithë kjo do të luajë një rol në diskutimet tona."

As Gjermania nuk është imune ndaj disa prej këtyre problemeve, thotë Hendrik Wüst (CDU), kryeministri i landit Renania Veriore - Vestfalia, në një fjalim. "Edhe këtu forcat radikale po luftojnë kundër lirisë dhe pavarësisë së medias. Kundërshtarët e demokracisë sonë i mohojnë faktet. Ata mbështeten në lajme të rreme dhe propagandë, në urrejtje dhe agjitacion." GMF ofron një platformë të përsosur për shkëmbim, thotë politikani Hendrik Wüst.

Shumë shembuj pozitivë

Hendrik Wüst Fotografi: Jörg Carstensen/dpa/picture alliance

Gazetarët ankohen gjithashtu se vërshimi i ofertave mediatike në veprat e përdoruesve shkakton lodhje informative, veçanërisht me lajme negative. Kjo temë do të diskutohet edhe në GMF. Disa anëtarë të medias ndjehen të mbingarkuar nga numri i madh i çështjeve.

Por ka shumë shembuj pozitivë që njerëzit nga e gjithë bota duan të paraqesin në GMF. Si për shembull Maria Ressa nga Filipinet. Me organizatën e saj të lajmeve në internet Rappler, ajo lufton dezinformimin dhe fitoi Çmimin Nobel për Paqen 2021.

Ose Moki Makura gazetar dhe publicist nga Nigeria. Me organizatën e saj Africa No Filter, ajo kërkon të sfidojë histori të dëmshme dhe klishe rreth Afrikës dhe të nxjerrë në pah arritjet dhe mundësitë e kontinentit.

Ose Nada Bashir, reporterja e CNN që bëri emër duke raportuar për luftën në Rripin e Gazës dhe luftën në Ukrainë.

Ligjëratat dhe diskutimet janë të ndryshme

Ministrja e Jashtme gjermane, Analena Baerbockdo t'u drejtohet pjesëmarrësve, e më pas do të zhvillohet një debat me temën "Fuqia e Demokracisë".

Ish-gjyqtarja kushtetuese e Afrikës së Jugut, Albie Sachs, flet me temën "Nga polemika në kompromis - kërkimi i bazës së përbashkët në kohë të polarizuara".

Ne do të diskutojmë gjithashtu një çështje të ndjeshme - si të raportojmë në mënyrë adekuate për konfliktin e Lindjes së Mesme.

Inteligjenca artificiale - anët pozitive dhe negative

Inteligjenca artificiale po bëhet një temë gjithnjë e më e rëndësishme, veçanërisht në sektorin e medias - sepse ajo hap mundësi të reja të mëdha, për shembull në kërkime, por paraqet edhe një rrezik të madh abuzimi.

Ministrja e Jashtme Annalena Baerbock Fotografi: epd-bild/picture alliance

"Ky zhvillim është i pakthyeshëm," thotë Benjamin Pargan. "Kompanitë mediatike duhet të marrin pjesë në formësim, jo ​​të rezistojnë, por në të njëjtën kohë të vlerësojnë dhe klasifikojnë saktë mundësitë dhe rreziqet. Në bisedat me kolegë nga e gjithë bota, duam të tregojmë shembuj pozitivë, për të vënë në dukje shanset dhe rreziqet në një shkëmbim të hapur”.

Në programin GMF shkruan - inteligjenca artificiale ka mundësinë të "përmbys sistemin tonë mediatik. Mund të shkatërrojë modelet e biznesit, të promovojë dezinformim dhe të minojë besimin në shoqëri. Por mund të përdoret edhe për akses më të madh në informacion dhe pjesëmarrje në botën digjitale”.

GMF diskuton gjithashtu se si njerëzit në Jugun Global mund të përfitojnë nga përfitimet e inteligjencës artificiale.

Në një video, GMF krijon një vizion për të ardhmen: "Imagjinoni një botë ku të gjithë kanë lirinë e fjalës, shtypit dhe aksesin në informacion për të gjithë." Dhe më pas ai vazhdon duke thënë: "Mos ëndërroni! Le të aktivizohemi! Në GMF DW në Bon. Pjesëmarrës nga e gjithë bota duan të ndajnë zgjidhjet e tyre me ne dhe të formësojnë gazetarinë e së nesërmes! Bashkohu me ne!"