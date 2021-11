Dilema e emigracionit - Let's face it

Gjermani: Paragjykimet ndaj të huajve nuk janë njësoj

Në një kohë që disa të huaj shihen me sy pozitiv në Gjermani, të tjerë priten me rezerva e paragjykime të mëdha. Po pse është kështu? A ka të bëjë kjo me ngjyrën e lëkurës? Me vendin nga vjen një i huaj? #letsfaceit