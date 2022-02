Debati i ashpër ruso-amerikan në Këshillin e Sigurimit të OKB-së

Me gjithë rezistencën e fortë të Rusisë Këshilli i Sigurimit të OKB-së zhvilloi në Nju Jork një takim të hapur për krizën në Ukrainë. Ky ishte kërkuar nga Shtetet e Bashkuara, sepse Perëndimi ka frikë nga një ndërhyrje ruse në Ukrainë.

"Diskutimet rreth kërcënimit të afërt të ndonjë lufte janë provokuese në vetvete. Ato tingëllojnë pothuajse si thirrje dhe duan që kjo të ndodhë", tha ambasadori rus në OKB Vasily Nebensia. Nebensia tha se diskutimi për grumbullimin e më shumë se 100,000 ushtarëve pranë kufirit me Ukrainën është ndërhyrje në punët e brendshme të vendit të tij.

Rusia ka dislokuar vazhdimisht trupa brenda kufijve të saj pa shkaktuar histeri. Ambasadori rus në OKB tha se e refuzon seancën e hapur të Këshillit të Sigurimit si “diplomaci megafonike”.

Ambasadorja e SHBA-së në OKB Linda Thomas-Greenfield dhe ambasadori i Ukrainës Sergej Kyslytsya

Ambasadorja e SHBA-së në OKB, Linda Thomas-Greenfield foli për "mobilizimin më të madh të trupave në Evropë prej disa dekadash" dhe tha se dislokimi i më shumë se 100,000 ushtarëve rusë në kufirin me Ukrainën përbën një "kërcënim për sigurinë ndërkombëtare" dhe justifikon një publik. Ajo po ashtu paralajmëroi për një "rrugë të rrezikshme" drejt luftës.

Ambasadori rus në OKB Nebensia mohoi se në kufi ishin dislokuar vërtet 100,000 ushtarë. Ai gjithashtu nuk bëri asnjë lëshim për të lehtësuar situatën dhe u largua nga takimi para se ambasadori i Ukrainës prano OKB-së, Sergei Kyslytsya, të merrte fjalën. Kyzlytsya theksoi se Moska ende nuk ka dhënë ndonjë shpjegim të besueshëm për veprimet e saj ushtarake. "Prioritet" ka sipas tij një armëpushim në Donbas në Ukrainën lindore.

Ambasadori rus në OKB mohon se në kufi me Ukrainën janë dislokuar 100,000 ushtarë

Në fillim të takimit, Rusia u përpoq ta shmangte takimin në sekondën e fundit me votim. Megjithatë 10 nga 15 shtetet anëtare, votuan pro diskutimit të hapur.

SHBA dhe Britania e Madhe paralajmërojnë

Në fillim të takimit presidenti amerikan Joe Biden bëri thirrje për një zgjidhje diplomatike të konfliktit. Nëse Rusia "vendos të dalë nga diplomacia dhe të sulmojë Ukrainën, ajo do të mbajë përgjegjësinë dhe do të përballet me pasoja të shpejta dhe serioze", paralajmëroi ai.

Ministrja e Jashtme e Britanisë së Madhe, Liz Truss

Ministrja e Jashtme e Britanisë së Madhe, Liz Truss, njoftoi për sanksione të reja, të cilat mund të zbatohen ndaj kujtdo në shtetin rus që është bashkërisht përgjegjës për një sulm ndaj Ukrainës. Pasuritë që mund të kenë personat përkatës në Britaninë e Madhe do të ngrihen dhe atyre do t’u ndalohet të hyjnë në Britaninë e Madhe.