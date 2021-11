Deal për refugjatët

Turqia kërkoi 6 miliardë euro ndihma, heqjen e vizave për të gjithë shtetasit turq, hapjen e pesë kapitujve të tjerë në negociatat për anëtarësimin në BE.

BE kërkoi që të plotësohen të gjitha 72 kriteret nga Turqia. · Greqia duhet ta njohë Turqinë si një vend të tretë. të sigurtë. · Turqia të marrë përsipër që të pranojë mbrapsht të gjithë refugjatët. · Ajo detyrohet të respektojë Konventën e Gjenevës. · Për secilin refugjat nga Siria që kthehet në Turqi, BE të marrë një refugjat sirian me rrugë legale. · Çdo refugjat të trajtohet në mënyrë individuale në Greqi. · Kërkesat për azil edhe mund të refuzohen. · BE shpreson se në këtë mënyrë do të ndërpritet kalimi i refugjatëve në Greqi.