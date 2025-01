Dështojnë negociatat në Austri

Negociatat mes Socialdemokratëve dhe Partisë Popullore në Austri dështuan. Kancelari Karl Nehammer do të largohet. Do të kthehet tani Sebastian Kurz?

Partitë politike austriake ÖVP dhe SPÖ nuk arritën as një ditë negociatash së bashku. Të shtunën pasdite palët u takuan për negociata në Vjenë. Ndërsa në mbrëmje, ÖVP hoqi dorë jo vetëm nga netociatat, por kancelari i AustrisëKarl Nehammer tha se do të japë dorëheqje dhe do të largohet nga kreu i partisë.

"Do të tërhiqem nga posti i kancdelarit dhe kryetarit të Partisë Popullore në ditët e ardhshme dhe do të mundësoj një tranzicion të rregullt të pushtetit”, tha ai.

Nehamer më parë paralajmëroi nga forcimi i krahut radikal politik në Austri. "Është bindja ime e thellë që radikalët nuk ofrojnë zgjidhje për asnjë problem të vetëm, por mbijetesën e tyre e sigurojnë vetëm nga përshkrimi i problemeve”, tha Nehammer. "Kjo është e keqe për Austrinë dhe për njerëzit në vendin tonë."

Kancelari Karl Nehamer do të japë dorëheqje. Po tani? Fotografi: Andreas Stroh/ZUMA Press Wire/picture alliance

Djathtistët radikalë në Austri kanë fituar më së shumti vota në shtator, por Nehammer ka refuzuar gjithmonë të bëjë koalicion me ta. Tani është e paqartë nëse ÖVP dëshiron të negociojë një qeveri me FPÖ, por pa Nehammer.

Negociata me djathtistët radikalë apo zgjedhje?

A do të ketë tani një koalicion me FPÖ dhe çfarë mund të ndodhë më pas? Konsulenti politik austriak Thomas Hofer sheh dy mundësi. "Tani që Nehamer është larguar de fakto, do të sigurohet një tranzicion i rregullt. Nëse dikush mendon se ka një bazë tjetër për diskutim me FPÖ, kjo është një mundësi. Mundësia tjetër janë zgjedhjet e reja."

Presidenti Alexander Van der Bellen Fotografi: Georg Hochmuth/APA/picture alliance

Mediat e këtij vendi të BE-së po spekulojnë madje me rikthimin e ish-kancelarit Sebastian Kurz. Hofer e konsideron këtë mundësi si joreale. Por ai sipas disa burimeve është i interesuar. Analistët megjithatë më shumë e shohin si reale mundësinë tjetër, mbajtjen e zgjedhjeve të reja.

Shikuar nga sondazhet e tanishme, kjo më së shumti do t'i shkonte në favor të djathtës radikale në vend. Tani presidenti Alexandar Van der Bellen duhet të deklarohet për gjendjen dhe pas konsultimeve me partitë politike të gjejë zgjidhjen më të mirë për Austrinë. Van der Bellen ia ka dhënë më parë mandatin kancelarit aktual Karl Nehammer për formimin e koaliiconit të ri, por ai ka dështuar.