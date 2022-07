Christopher Street Day: Berlini është shumëngjyrësh

Kancelari Scholz premton: "You 'll never walk alone"

Federata do të mbështesë furnizuesin me gaz Uniper – ashtu sikurse ndërhyri gjatë pandemisë Corona në mbështetje të Lufthansës dhe gjatë krizës financiare për të ndihmuar Commerzbank. Por edhe qytetarët do të ndihmohen.