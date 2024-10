Carla Bleiker

Carla është rritur në Gjermaninë Veriore, por SHBA-ja është bërë shtëpia e saj e dytë. Që në rini, ajo ka jetuar në pjesë të ndryshme të SHBA-së. Si nxënëse ajo ka kaluar një vit shkëmbimi në Uiskonsin, ndërsa si studente një semestër në Washington State University. Më vonë, ajo u zhyt në botën e gazetarisë në Nju Jork, duke ndjekur studimet në Columbia University Journalism School.

Në vitin 2013, Carla iu bashkua DW-së si bashkëpunëtore e lirë, ku fillimisht raportoi kryesisht për politikën dhe shoqërinë gjermane, para se të bëhej pjesë e redaksisë së shkencës. Carla gëzon shumë të raportojë drejtpërdrejt nga vendi i ngjarjes, siç bëri kur raportoi për teknologjinë përparimtare që përdoret në studion e parë virtuale të filmit në Evropë, në Babelsberg.

Në vitin 2019, Carla u transferua më larg, duke u bërë pjesë e ekipit të studios DW në Uashington. Aty ajo raportoi kryesisht për politikën, jo vetëm nga kryeqyteti i SHBA-së, por edhe nga pjesë të tjera të vendit, për t'i afruar audiencën e DW-së me ngjarjet që ndikonin tek njerëzit në SHBA, në prag të zgjedhjeve historike presidenciale të vitit 2020. Carla bisedoi me amerikanët autoktonë në një rezervat në Dakotën e Jugut për padrejtësitë që ata përjetojnë çdo ditë dhe shoqëroi një grup punëtorësh ndërtimi që fillonin punën në orën tre e gjysmë të mëngjesit për të shmangur të nxehtin e padurueshëm në Arizona. Më 7 nëntor 2020, ajo qëndronte para Shtëpisë së Bardhë në mesin e turmës që festonte euforike fitoren e Joe Biden-it dhe mori një dush me shampanjë – diçka jo e zakonshme për një ditë pune të zakonshme për një gazetare.

Në vitin 2023, Carla u bë Menaxhere e Kanalit, pjesë e ekipit të faqes kryesore të DW në Bonn. Ajo vazhdon të punojë në redaksinë e shkencës, por tani është gjithashtu përgjegjëse për planifikimin dhe koordinimin e përmbajtjes në dw.com me kolegë nga të gjitha redaksitë. Kështu, çdo ditë ajo përjeton shumëllojshmërinë që ofron Deutsche Welle.