Bullgari - A është fshati zgjidhja për problemet e jetës në qytet?

BE do të sigurojë një instrument të ri për raste emergjence kundër krizave

Vështirësitë e furnizimeve me maska, pajisje mbrojtëse e respiratorë gjatë pandemisë treguan, se BE nuk është e përgatitur ndaj krizave. Me një instrument të ri për emergjenca unioni synon tani të jetë i përgatitur.