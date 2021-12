Britani e Madhe - Greqi: Grindja për Partenonin në vendnumëro

Omikron: Danimarka me incidencën më të lartë shtatë ditore

Numri i infeksioneve me Corona në BE po rritet shpejt. Me një incidencë 1621 në shtatë ditë Danimarka ndërkohë zë vendin e parë në botë. Vende të tjera pasojnë me gjithashtu me incidencë të lartë.