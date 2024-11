Furnizuesi i pjesëve për automobilë Bosch do të shkurtojë mijëra vende pune në mbarë botën. Vetëm në Gjermani do të shkurtohen rreth 3.800 vende pune.

Tek Bosch vitin e ardhshëm do të jenë "të nevojshme masa përshtatjeje" prej nga preken deri në 5.550 vende pune, vuri në dukje një zëdhënëse e koncernit. Më shumë se dy të tretat e vendeve do të shkurtohen në Gjermani, gjithsej 3.800.

Realizimi i masave pas fundit të vitit 2027

Anulimet e kontratave nuk do të realizohen deri në fund të vitit 2027, por shifrat e përmendura kanë të bëjnë me planifikime për të ardhmen. Shifrat e sakta janë pjesë e bisedimeve që do të fillojnë ndërkohë me përfaqësuesit e punëmarrësve. Shkurtimet e vendeve të punës do të realizohen duke marrë parasysh maksimalisht normat sociale. Ende është në fuqi marrëveshja e arritur në mes të vitit 2023, sipas së cilës në degën e furnizimit në Gjermani anulimi i kontratave përjashtohet deri në fund të vitit 2027, madje në disa raste edhe deri në fund të vitit 2029. Në këtë degë të kocernit në Gjermani janë të punësuar 72.000 punonjës nga 134.000 punonjës që ka Bosch gjithsej.

Koncerni Bosch, fabrika në Hildesheim Fotografi: Alicia Windzio/dpa/picture alliance

Planet e shkurtimeve argumentohen me krizën që po kalon industria e prodhimit të automobilëve. Prodhimi global i automjetevesivjet do të ketë stanjacion në rreth 93 milion njësi të prodhimit, sipas koncernit. Po ashtu presioni i çmimeve është ashpërsuar. Për momentin nuk ka shenja përmirësimi. "Komunikimi i sipërmarrjes për shkurtime në një masë të tillë është si një shuplakë për punonjësit", kritikon Frank Sell, kryetar i këshillit të përgjithshëm të koncernit.

Rezistenca kundër këtyre planeve do të organizohet tani "në të gjitha nivelet" tha ai. Qysh në pranverë mijëra punonjës të Bosch protestuan kundër shkurtimeve. Shefi i Boschit, Stefan Hartung i mbron këto plane shkurtimesh duke argumentuar, se: "Ndodhemi nën një presion të jashtëzakonshëm kostoshekonomike dhe duhet që t'i rishqyrtojmë strukturat për të çliruar kapacitetet tona", i tha menaxheri revistës "Automobilëoche".

Sektori i sistemeve inteligjente ka nevojë pë personel të kualifikuar

Më së shumti është e prekur dega e biznesit Cross-Domain Computing Solutions, sipas koncernit Bosch. Kërkesa për sistemet inteligjente të automjeteve dhe zgjidhjet për udhëtime të automatizuara nuk po zhvillohet ashtu sikurse qe parashikuar. Në këtë sektor të biznesit situata ekonomike është edhe më e tensionuar se përpara disa muajsh. Po ashtu në këtë fushë na duhet shumë më tepër personel. Në këtë sektor në mbarë botën do të shkurtohen 3.500 vende, ndër to gjysma në Gjermani, thuhet në komunikatën për shtyp të koncernit.

dpa/ard