Biznesi me Kinën po ecën ngadalë

Rigjallërimi i aktiviteteve të tyre në Kinë, i shpresuar nga eksportuesit gjermanë pas përfundimit të politikës së koronas, nuk ndodhi në fillim të vitit. Eksportet në Republikën Popullore të Kinës ranë me më shumë se shtatë për qind në janar në 7.4 miliardë euro, njoftoi të martën Zyra Federale e Statistikave.

Për krahasim, eksportet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës u rritën me 20.8 për qind duke arritur në 12.0 miliardë euro. Kështu, Shtetet e Bashkuara mbetën blerësi kryesor i mallrave të prodhuara në Gjermani. Pas tre viteve të kufizimeve të rënda të koronas - të cilat kanë çuar, për shembull, në mbylljen e fabrikave dhe porteve në ekonominë e dytë më të madhe në botë pas SHBA - ekonomia gjermane në fakt po pret një rimëkëmbje në biznesin me Perandorinë e Mesit. Në vitin 2022, eksportet drejt Kinës u rritën me 3.1 për qind, ndërsa ato drejt Shteteve të Bashkuara u rritën me 27.9 për qind.

Gjithsej 53.8 miliardë euro mallra u eksportuan në vendet jashtë Bashkimit Evropian në janar. Kjo ishte 6.6 për qind më shumë se një vit më parë. "Kjo rritje në vlerë duhet parë edhe në kontekstin e rritjes së madhe të çmimeve të tregtisë së jashtme”, theksuan statisticienët. Përsa i përket vëllimit, eksportet gjermane në këto të ashtuquajtura vende të treta ranë me 9.6 për qind. Krahasuar me muajin paraardhës, eksportet e përshtatura me lëkundjet sezonale dhe kalendarike janë rritur me 0.2 për qind.

Shtetet e Bashkuara, Franca dhe Holanda në rritje

Përballë sanksioneve perëndimore, eksportet gjermane në Federatën Ruse ranë me 57.5 për qind në janar nga i njëjti muaj një vit më parë, në 0.9 miliardë euro. Kështu Rusia renditet e dymbëdhjeta ndër destinacionet kryesore për eksportet gjermane jashtë BE. Në shkurt 2022, para sulmit ndaj Ukrainës, ajo ishte ende në vendin e pestë. Eksportet drejt Britanisë së Madhe u rritën me 8.9 për qind në fillim të vitit për të arritur në 5.9 miliardë euro.

Eksportet në Shtetet e Bashkuara u rritën me 27.9 për qind vitin e kaluar, duke arritur në 156.1 miliardë euro. Ekonomia më e madhe në botë mbrojti kështu vendin e saj të parë për të tetin vit radhazi. Franca ishte e dyta me një rritje prej 13.0 përqind në 116.1 miliardë, e ndjekur nga Holanda me më shumë 9.5 përqind në 110.6 miliardë.



Blerja kineze e prodhuesit të robotëve Kuka ka të ngjarë të mbetet blerja më e madhe e Kinës për një kohë të gjatë.

Ngurrim apo riorientim?

Në të njëjtën kohë, investitorët kinezë kanë reduktuar ndjeshëm blerjet e tyre të kompanive në Evropë. Sipas një analize të sipërmarrjes së konsulencës EY, vitin e kaluar kishte ende 139 blerje ose aksione nga investitorët kinezë në kompani evropiane në të gjithë Evropën, 16 më pak se në vitin 2021. Në Gjermani, numri ra nga 35 në 26.

Shkalla e krizës aktuale është e qartë

Masa e hezitimit aktual kinez është veçanërisht e dukshme kur krahasohet në terma afatgjatë me vitin rekord 2016, kur EY regjistroi 309 blerje ose aksione në kompani nga investitorët kinezë në Evropë, me një shumë totale prej 86 miliardë euro. Shtatë vjet më parë, operacioni më i madh në Gjermani ishte marrja në dorëzim e prodhuesit të robotëve Kuka të Augsburgut nga grupi kinez Midea, për një shumë të vlerësuar vetëm në 4.7 miliardë dollarë.

Olaf Scholz dhe Li Keqiang ne Peki

Vitet e bumit kanë mbaruar

Përveç pengesave politike dhe tensioneve midis Kinës dhe Perëndimit, EY beson se kufizimet drakoniane të vendosura prej COVID në Kinë, të cilat që atëherë janë hequr, kanë luajtur gjithashtu rol. Kufizimet e udhëtimit dhe rregullat strikte të karantinës i kanë bërë transaksionet më të vështira, tha Sun Yi, kreu i Shërbimeve të Biznesit në Kinë për Evropën Perëndimore.

Sipas këshilltarit të biznesit, këtë vit, më shumë kompani kineze do të kërkojnë përsëri kandidatë për blerje në Evropë. "Megjithatë, numri i marrëveshjeve do të mbetet dukshëm më i ulët se në vitet e lulëzimit, veçanërisht për shkak të kontekstit politik," parashikon Sun-i.

aud/dk(dpa, rtr, afp)