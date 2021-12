Bideni përgatitet ta kërcënojë Putinin me sanksione të rënda

Në rast të ndërhyrjes së mëtejshme ushtarake ruse në Ukrainë, presidenti amerikan Joe Biden planifikon të kërcënojë kreun e shtetit rus Vladimir Putin me sanksione të rënda. Një zyrtar i lartë i Shtëpisë së Bardhë tha se Bideni do të argumentonte për të gjetur një zgjidhje diplomatike në një bisedë telefonike me Putin të enjten në mbrëmje - por gjithashtu theksoi gatishmërinë e tij për të ndërmarrë veprime ndëshkuese.

"Ne kemi rënë dakord me aleatët tanë për të vendosur sanksione të ashpra ndaj ekonomisë dhe sistemit financiar rus - shumë më gjithëpërfshirëse sesa ato që u zbatuan në vitin 2014", tha përfaqësuesi i qeverisë amerikane, i cili nuk dëshironte të identifikohej. Në atë kohë, Rusia pushtoi gadishullin e Krimesë dhe filloi të mbështeste separatistët në Ukrainën lindore.

"Ka një kanal diplomatik"

Në rast të një pushtimi të mëtejshëm rus të Ukrainës, tashmë ka plane për të zgjeruar praninë e NATO-s në vendet anëtare të Evropës Lindore dhe për të forcuar aftësitë e saj, tha përfaqësuesi amerikan. Përveç kësaj, ne jemi të gatshëm të "sigurojmë mbështetje shtesë për Ukrainën" në mënyrë që ajo të mund të mbrojë territorin e saj dhe të reagojë ndaj një pushtimi të mundshëm rus, tha ai. "Presidenti Biden do të specifikojë se ka një rrugë diplomatike për çshkallëzimin në rajon, nëse presidenti Putin ka interes të ndjekë këtë rrugë”, shtoi zyrtari amerikan.

Nga ana e tij, kreu i shtetit rus u shpreh optimist. Ai është "i bindur se ne mund të ecim përpara dhe të krijojmë një dialog efektiv ruso-amerikan", tha Putin në një telegram të Vitit të Ri drejtuar Bidenit, sipas informacioneve nga Kremlini. Parakushtet janë "respekti reciprok” dhe "ndërgjegjësimi për interesat kombëtare të tjetrit”.

Shtëpia e Bardhë ka thënë se biseda telefonike e planifikuar me Bidenin do të zhvillohet këtë të enjte në mbrëmje. Biseda vjen pas kërkesës së Rusisë, shpjegoi përfaqësuesi i SHBA. Të dyja palët thuhet se janë shumë të interesuara për bisedime të drejtpërdrejta për të shmangur përshkallëzimin përballë pranisë ushtarake ruse në rritje pranë kufirit ukrainas.

Kujtimet e vitit 2014

Për javë të tëra, Shtetet e Bashkuara kanë kritikuar Rusinë për dislokimin masiv të trupave pranë kufirit me Ukrainën. Perëndimi i druhet një pushtimi rus. Moska e hedh poshtë këtë ide dhe akuzon Ukrainën se ka vendosur trupa shtesë në rajon. Këto zhvillime të kujtojnë konfliktin e Krimesë në vitin 2014 dhe aneksimin e gadishullit nga Rusia në atë kohë.

Javën e kaluar, Putin u shpreh i gatshëm për të gjetur një zgjidhje diplomatike, por në këmbim kërkoi garanci sigurie, veçanërisht fundin e zgjerimit të NATO-s në lindje dhe për rrjedhojë heqjen dorë nga anëtarësimi i Ukrainës në NATO. Disa anëtarë të Paktit të Atlantikut të Veriut e kanë refuzuar këtë kërkesë.

"Mbështetje e fortë"

Sekretari amerikan i Shtetit, Antony Blinken foli fillimisht me presidentin ukrainas Volodymyr Selenskyj të mërkurën dhe më pas, në një bisedë me video, me Ministren e Jashtme gjermane Annalena Baerbock dhe homologët e saj në Francë dhe Francë, Britani. Krerët e diplomacisë rikonfirmuan "mbështetje të fortë" për pavarësinë, sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës, u bë e ditur nga Uashingtoni.

Bideni dhe Putini folën në fillim të dhjetorit në një videokonferencë afërsisht dy orëshe. Si kryetarë shtetesh ata ishin takuar personalisht për herë të parë në qershor në Gjenevë të Zvicrës. Më 10 janar, në Gjenevë do të takohen edhe përfaqësues nga Uashingtoni dhe Moska. Takimi do të jetë gjithashtu për konfliktin ukrainas dhe garancitë e sigurisë që kërkon Moska nga NATO. NATO, nga ana e saj, po planifikon diskutime me palën ruse më 12 janar. Për më tepër, përfaqësuesit e Rusisë dhe Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE) do të takohen më 13 janar.

"Nuk ka spektatorë të paprekur"

Sipas vëzhguesve perëndimorë, nuk ka gjasa për një ndërhyrje të drejtpërdrejtë ushtarake nga Shtetet e Bashkuara ose nga NATO-ja në rast të një pushtimi rus të Ukrainës. Uashingtoni dhe aleatët e tij evropianë pritet të reagojnë me sanksione drastike ekonomike. Në veçanti, do të konsiderohej përjashtimi i Rusisë nga sistemi ndërkombëtar i pagesave të organizatës SWIFT, me qendër në Belgjikë. Një veprim i tillë do të dëmtonte gjithashtu sektorin energjetik të Rusisë, një nga sektorët kryesorë ekonomikë të vendit.

Shtëpia e Bardhë ka thënë se qeveria amerikane është në kontakt të ngushtë me aleatët dhe partnerët e saj evropianë në lidhje me bisedimet me Moskën. Do të ndiqet parimi se asgjë që i prek evropianët nuk do të vendoset pa ta, premtoi zyrtari amerikan. Më parë, në Bruksel u dëgjuan zëra për të kërkuar që Bashkimi Evropian të përfshihej me diskutimet e planifikuara në Gjenevë. I Ngarkuari me Punët e Jashtme të BE, Josep Borrell, tha për gazetën "Die Welt”: "Ne nuk duam dhe nuk duhet të jemi spektatorë të papërfshirë, dhe ku vendimet merren pa i pyetur ata."

