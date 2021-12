Biden dhe Putin nuk arrijnë marrëveshje për krizën në Ukrainë

Fillimisht, pritej një shkëmbim i gjatë mendimesh mes dy burrave të shtetit, por pas rreth dy orësh, presidenti amerikan Joe Biden dhe kolegu i tij rus Vladimir Putin i dhanë fund video-telefonatës së tyre të pritur me padurim. Kremlini më pas njoftoi se dialogu ishte "objektiv dhe i hapur”. Ndërsa këshilltari i Sigurisë Kombëtare i Biden, Jake Sullivan, tha: "Ishte një takim i dobishëm". Biseda i kishte mundësuar presidentit të SHBA-së që të shprehte qartë qëndrimet e Shteteve të Bashkuara.

Biden e kërcënoi përsëri Putinin me "masa të forta ekonomike" nga SHBA dhe aleatët e saj evropianë në rast të një ndërhyrjeje ushtarake ruse në Ukrainë, tha Sullivan. Në këtë rast, presidenti amerikan ka njoftuar se SHBA do të vazhdojë të mbështesë me armë Ukrainën dhe do të forcojë partnerët e NATO-s në krahun lindor.

Rusia "nuk po e kërcënon askënd"

Në këtë video-samit, Putin përsëriti thirrjen e tij për të ndaluar zgjerimin e NATO-s drejt lindjes. Rusia kërkon garanci të detyrueshme se aleanca ushtarake perëndimore nuk do të zgjerohet në lindje dhe se nuk do të vendosë armë sulmuese atje, tha Putin, bëhet e ditur në një mesazh të publikuar nga Kremlini. Në të njëjtën kohë u pohua në Moskë se ushtria ruse "nuk po e kërcënon askënd".

Sullivan theksoi se nuk kishte "marrje obligimesh apo lëshime” nga ana e presidentit amerikan gjatë bisedës. Biden qëndron tek qëndrimi "që vendet duhet të jenë në gjendje të zgjedhin lirisht me kë duan të bashkëpunojnë e me ke jo".

SHBA kërcënuan Rusinë me masa kundër gazsjellësit gjermano-rus të Detit Baltik Nord Stream 2. "Ky është një mjet për të ushtruar presion ndaj Perëndimit", tha Sullivan. "Sepse nëse Vladimir Putin dëshiron që gazi të rrjedhë përmes këtij tubacioni, ai mund të mos dëshirojë të rrezikojë të pushtojë Ukrainën”. Sullivan konfirmoi: "Ne kemi pasur diskutime intensive si me qeverinë në largim ashtu edhe me qeverinë e re gjermane për çështjen e Nord Stream 2 në lidhje me një ndërhyrje të mundshme ruse në Ukrainë".

Kancelari i ri Olaf Scholz ka shprehur shqetësimin për vendosjen e fundit të trupave ruse në kufirin me Ukrainën. Siguria dhe bashkëpunimi në Evropë presupozojnë parime që u negociuan në politikën e shtendosjes dhe që vazhdojnë të kenë efekt edhe sot, paralajmëroi Scholz. "Kjo përfshin paprekshmërinë dhe paprekshmërinë e kufijve.

"Masakër vërtetë e përgjakshme"

Ministri ukrainas i Mbrojtjes Oleksiy Resnikov paralajmëroi në një intervistë për kanalin amerikan të lajmeve CNN se një pushtim rus i Ukrainës do të nënkuptonte një "masakër vërtet të përgjakshme". Qeveria në Moskë, nga ana tjetër, kërkoi një garanci nga lidershipi në Kiev për të mos sulmuar zonat në Donbass të kontrolluara nga separatistët pro-rusë. Pala ruse pohon se në rast të një sulmi nga Ukraina, doktrina ushtarake e Rusisë do të parashikonte qartë një pushtim - sepse shumë qytetarë rusë jetojnë në Donbas.

bc/wa/AR (dpa, afp, rtr)