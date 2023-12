Berisha pa imunitet përballë drejtësisë

Me 75 vota pro Parlamenti shqiptar votoi sot pro heqjes së imunitetit parlamentar të ish-presidentit Berisha duke plotësuar edhe kërkesën e SPAK për të marrë masën e sigurisë me arrest.

Në Shqipëri Parlamenti miratoi kërkesën e Strukturës së Posaҫme Anti Korrupsion (SPAK) për të marrë autorizim për arrest shtëpie ose me burg për ish-kryeministrin Sali Berisha, deputet i Partisë Demokratike, (PD) forcës politike opozitare më të madhe në vend. Deputetë mbështetës të Berishës, kryesisht të fraksionit të PD, të njohur si "Grupimi i Rithemelimit,” hodhën flakadanë ne sallën ku u zhvillua votimi dhe bllokuan foltoren me karrige.

Ish-kryeministri Berisha refuzoi të merrte fjalën para votimit për heqjen e imunitetit të tij parlamentar.

Ai iu bashkua protestës së paralajmëruar të mbështetësve të tij jashtë Parlamentit ku mbajti fjalën e tij të fundit para arrestit. Berisha e quajti vendimin e Parlamentit "antikushtetues.”

Ish-kryeministri Berisha u bashkua me protestën e mbështetësve të tij jashtë Parlamentit Fotografi: Ani Ruci/DW

"Parlamenti antidemokratik votoi në kundërshtim me çdo procedurë kushtetuese dhe ligjore për heqjen e imunitetit dhe arrestimin tim. Ky vendim jo vetëm që nuk do ta shkatërrojë opozitën, por do ta mobilizojë atë në shkallën më të lartë . Me moton: ‘o sot o kurrë' opozita do t'i japë përgjigjen më të merituar këtij regjimi”, tha Berisha.

Ai bëri thirrje për një qëndresë historike përballë atij që e quajti,”plan të mazhorancës së majtë për të shuar Partinë Demokratike dhe opozitën në vend”.

Protesta pro ish-kryeministrit Berisha Fotografi: Ani Ruci/DW

Berisha tha se "mosbindja civile do të vazhdojë "me të gjitha metodat që parashikojnë manualet ndërkombëtare të rezistencës dhe po kështu edhe protestat në mbarë vendin deri në rrëzimin e qeverisë Rama.

Cilat procedura pritet të ndiqen?

Ish-kryeministri Berisha akuzohet nga SPAK për korrupsion pasiv në bashkëpunim lidhur me privatizimin e terrenit të ish-klubit sportiv "Partizani” në Tiranë.

Vendimi i sapomarrë i Parlamentit pritet të dërgohet sot zyrtarisht në SPAK, i cili i kërkon Gjykatës Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, (GJKKO) të zëvendësojë masën e sigurisë me detyrim paraqitje dhe bllokim pasaporte, në masën "arrest shtëpie"ose "arrest me burg”.

Vendimi ekzekutohet nga Byroja Kombëtare e Hetimit dhe Policia e Shtetit.