BE zgjeron luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore

Lufta kundër trafikimit të qenieve njerëzore tani do të drejtohet nga ligje më të rrepta në BE. Martesat e detyruara, birësimet e paligjshme dhe surrogacia me detyrim preken nga reforma.

Lufta kundër trafikimit të qenieve njerëzore në BEduhet të bëhet më efektive. Përfaqësuesit e shteteve anëtare dhe Parlamenti Evropian kanë rënë dakord të zgjerojnë ndjeshëm një direktivë ekzistuese për ndjekjet penale.

Sipas Presidencës belge të Këshillit të BE, ndryshimet e planifikuara parashikojnë, ndër të tjera, që personat që me vetëdije përdorin shërbimet e viktimave të trafikimit të qenieve njerëzore të ndëshkohen. Kjo mund të përfshijë, për shembull, veprime seksuale, por edhe forma klasike të punës. Rregullat e reja duhet të zbatohen në të gjithë BE.

Dënime më të gjata me burg për trafikantët e qenieve njerëzore

Përveç kësaj, martesat e detyruara, birësimet e paligjshme dhe surrogacia e detyruar tani pritet të preken nga ligji kundër trafikimit të qenieve njerëzore. Martesat e detyruara, birësimet e paligjshme dhe surrogacia me detyrim preken nga reforma. Kjo masë synon të sigurojë që shtetet anëtare të BE të luftojnë sa më shumë forma të shfrytëzimit brenda legjislacionit të tyre kombëtar.

Veprat duhet të dënohen me një dënim maksimal prej të paktën pesë vjetësh. Kjo do të thotë se nuk do të ishte më e mundur të zbatohen rregullat penale të cilat parashikojnë vetëm dënime deri në dy vjet për krime të tilla. Për vepra veçanërisht të rënda, pritet të jepen dënime me burg prej të paktën dhjetë vjetësh.

Fotografi: DesignIt/Zoonar/picture alliance

Në procedimet penale për trafikim njerëzor, shpërndarja e imazheve ose videove pornografike do të konsiderohet gjithashtu si rrethanë rënduese.

Më shumë se 7000 viktima të trafikimit të qenieve njerëzore në BE

Sipas të dhënave nga Komisioni Evropian që datojnë nga viti 2022, më shumë se 7000 persona janë viktima të trafikimit të qenieve njerëzore çdo vit në BE. Por duke qenë se shumë krime mbeten të paregjistruara, numri i rasteve të paregjistruara ka të ngjarë shumë më i lartë. Kostoja vjetore e trafikimit të qenieve njerëzore në BE vlerësohej atëherë në 2.7 miliardë euro. Sipas të dhënave, shumica e viktimave janë gra dhe vajza, por edhe burrat janë të prekur – veçanërisht nga shfrytëzimi i fuqisë së tyre punëtore.

Ministri belg i Drejtësisë, Paul Van Tigchelt tha për marrëveshjen se direktiva e rishikuar do t'u mundësonte vendeve të BE-së të luftojnë më mirë krimet e tmerrshme. "Trafikimi i qenieve njerëzore është një krim që merr jetë të konsiderueshme,” komentoi ai. Përpara se direktiva e re të hyjë në fuqi, marrëveshjet ende duhet të konfirmohen nga Këshilli i shteteve anëtare të BE, dhe seanca plenare e Parlamentit Evropian. Vendet e BE do të kenë dy vjet kohë për të transpozuar rregullat evropiane në legjislacionin e tyre kombëtar.