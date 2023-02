BE krijon rezerva emergjente shtesë kundër rreziqeve bërthamore e kimike

BE zgjeron rezervat strategjike për rreziqet kimike, biologjike, radiologjike dhe bërthamore (CBRN) në tre zona të reja në Evropë. Përveç Finlandës, Franca, Kroacia dhe Polonia do të ruajnë materialin përkatës në të ardhmen për një vlerë totale prej gati 546 milionë euro, tha Komisioni Evropian në Bruksel.

BE dëshiron të jetë më i përgatitur

Rezervat përfshijnë, ndër të tjera, kundërhelme, antibiotikë, vaksina, qetësues, si dhe pajisje mbrojtëse si maska kundragaz, kostume mbrojtëse, detektorë kimikë dhe pajisje për matjen e rrezatimit. Ato mund të përdoren, për shembull, në rast të një aksidenti bërthamor, të rrjedhjes në një impiant kimik ose të një sulmi terrorist.

BE përmendi gjithashtu luftën e agresionit të Rusisë kundër Ukrainës si kontekst. Ai theksoi nevojën për të pasur një rezervë strategjike të barnave kritike dhe pajisjeve mbrojtëse, veçanërisht në rast të një sulmi ose aksidenti bërthamor, biologjik ose kimik. Komisioneri i BE për Menaxhimin e Krizave Janez Lenarciç tha se lufta tregoi se BE duhet të përgatitet më mirë për rreziqet CBRN.

Rreziqet më të mëdha për shëndetin publik

Vitin e kaluar, BE i identifikoi kërcënimet bërthamore ose kimiko-biologjike si një nga rreziqet më të mëdha për shëndetin publik. Gjithashtu u përmendën agjentë patogjenë me potencial të lartë pandemik dhe rezistencë antimikrobike. Të gjitha ata përbënin kërcënime serioze shëndetësore me efekt ndërkufitar, thuhet në tekst.

Maska kundragaz

Komisionerja e Shëndetësisë e BE, Stella Kyriakides theksoi se kundërmasat duhet të jenë në dispozicion shpejt në rast të një kërcënimi. Në veçanti, në fillim të pandemisë së koronas pati mungesë të produkteve bazë shëndetësore.

Sapo të ngrihen rezervat, shtetet snëtare do të jenë në gjendje të kërkojnë materiale nga stoqet nëpërmjet qendrës së koordinimit të emergjencës. Krahas krijimit të katër rezervave, Komisioni Evropian kohët e fundit u ka kërkuar shteteve anëtare të bëjnë propozime të mëtejshme se si synojnë të reagojnë ndaj situatave të caktuara emergjente.

Pas aktivizimit të Mekanizmit të Mbrojtjes Civile të BE, fondi emergjent siguron mbrojtje shtesë dhe siguron një përgjigje më të shpejtë dhe më gjithëpërfshirëse ndaj fatkeqësive. Rezerva financohet 100% nga BE dhe përdorimi i saj monitorohet nga Komisioni Evropian në bashkëpunim të ngushtë me vendin pritës të rezervës. Në rast emergjence, rezerva ofron mbështetje për të gjitha shtetet anëtare të BE dhe shtetet pjesëmarrëse në Mekanizëm dhe mund të vendoset gjithashtu në vendet fqinje me BE.

Autoriteti i Përgatitjes dhe Reagimit ndaj Emergjencave Shëndetësore (HERA) u krijua për të forcuar aftësinë e Evropës për të parandaluar dhe zbuluar krizat shëndetësore ndërkufitare, qofshin kërcënime natyrore apo të shkaktuara nga njeriu, dhe për të reaguar shpejt. Për këtë qëllim, HERA financon zhvillimin, prodhimin dhe blerjen e kundërmasave dhe pajisjeve mjekësore thelbësore.

