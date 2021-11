Bisedimet BE Iran përfundojnë pa sukses

Bisedimet në Vjenë mes BE-së dhe Iranit lidhur me programin bërthamor iranian përfunduan të premten (03.03) pa sukses. Si rjedhojë vëmendja do të përqëndrohet tani tek Këshilli i Guvernatorëve të Agjencisë Ndërkombëtare Atomike që gjatë javës së ardhëshme do të shqyrtojë këtë çështje.