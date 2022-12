BE heq vizat për qytetarët e Kosovës.

Qytetarët e Republikës së Kosovës mund të udhëtojnë pa viza udhëtojnë në vendet e BE-së. Për këtë ranë dakord negociatorët e vendeve të BE-së dhe Parlamenti Evropian. Heqja e vizave pritet të aplikohet më së voni nga viti 2024, njoftoi Parlamenti Evropian.

Mbajtësit e pasaportave kosovare mund të qëndrojnë në vendet e BE-së deri në 90 ditë pa vizë. I njëjti rregull do të zbatohet për të gjithë Ballkanin Perëndimor, pra edhe për Serbinë dhe Malin e Zi.

Marrëveshja për vizat duhet të konfirmohet edhe një herë nga Parlamenti dhe shtetet anëtare të BE-së, por kjo konsiderohet formalitet.

Vjosa Osmani, Albin Kurti dhe Glauk Konjufca dorëzojnë kërkesën për anëtarësimin e Kosovës në BE

Kosova dorëzoi gjithashtu zyrtarisht edhe kërkesën për anëtarësim në BE. Formalisht Kosova ka vetëm statusin e "perspektivës së anëtarësimit në BE". Pengesa kryesore për afrimin me BE-në është fakti që pesë shtete anëtare të BE-së - Spanja, Rumania, Sllovakia, Greqia dhe Qiproja - nuk e njohin Kosovën.