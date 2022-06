BE heq dorë nga sanksionet kundër Patriarkut Kiril

BE-ja i hapi më në fund e qartë rrugën paketës së gjashtë të sanksioneve kundër Rusisë. Por për shkak të rezistencës së Hungarisë BE-ja fillimisht ka vendosur të mos vendosë sanksione ndaj udhëheqësit të Kishës Ortodokse Ruse, Patriarkut Kiril. Sikurse konfirmuan disa diplomatë paketa e gjashtë e sanksioneve të BE-së, e cila përfshin gjithashtu një embargo të gjerë nafte, u miratua nga përfaqësuesit e shteteve të BE-së pa masat ndëshkuese të planifikuara kundër Kirilit.

Shtetet e tjera të BE-së donin që Kirili të përfshihej në listën e sanksioneve të BE-së për shkak të mbështetjes së tij për luftën agresore ruse kundër Ukrainës. Ai ka kontakte të ngushta me presidentin Vladimir Putin dhe deri tani është treguar shumë besnik ndaj Kremlinit. Në predikimet e tij, 75-vjeçari vazhdimisht mbështe kursin e luftës dhe së fundmi pretendoi madje se Rusia nuk kishte sulmuar kurrë një vend tjetër. Megjithatë Hungaria nuk donte të pranonte sanksionet.

Bojkotimi i furnizimeve me naftë nga Rusia, që është mjaft i rëndësishëm nga pikëpamja ekonomike, përcakton se vitin e ardhshëm në BE nuk do të lejohen më importe nafte me rrugë detare. Për shkak të nivelit të lartë të varësisë së tyre nga nafta ruse vetëm Hungaria, Sllovakia dhe Republika Çeke do të lejohen të importojnë naftë ruse përmes tubacionit Druzhba deri në një njoftim të mëtejshëm. Sipas Presidentes së Komisionit, Ursula von der Leyen, deri në fund të vitit BE-ja do të blejë rreth 90 për qind më pak naftë nga Rusia.

SHBA thellon sanksionet kundër elitës ruse

Edhe SHBA vendosi sanksione të mëtejshme ndaj oligarkëve rusë dhe zyrtarëve të qeverisë. Departamenti i Thesarit dhe Ministria e Jashtme në Uashington njoftuan një sërë masash ndëshkuese kundër atyre që kanë lidhje të ngushta me presidentin rus Vladimir Putin.

ëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse Maria Zakharova

Midis tyre janë miliarderi, Alexei Mordashov dhe zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse, Maria Zakharova. Qeveria amerikane ka hetuar gjithashtu disa jahte luksoze që thuhet se i takojnë Putinit ose personave të afërm me të. Shtetet e Bashkuara kanë vendosur tashmë në koordinim me partnerët ndërkombëtarë sanksione në shkallë të gjerë kundër Moskës dhe aleatëve të ndryshëm të Putinit.