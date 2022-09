BE: Aneksimi rus i paligjshëm – SHBA reagon me sanksione

"Ne nuk do ta njohim kurrë këtë aneksim ilegal", thuhet në një deklarim të përbashkët. "Këto vendime janë zero dhe të pavlefshme dhe nuk mund të kenë asnjë asnjë efekt ligjor." Rusia me këtë ka vënë në rrezik sigurinë globale. Njëkohësisht kryetarët e shteteve dhe të qeverive të vendeve të BE-së theksuan, se mbështesin integritetin territorial dhe sovranitetin e Ukrainës pas asnjë mëdyshje.

SHBA reagoi me sanksione të reja. Rusia do të përballet me „kosto të shpejta dhe të larta" për „ankesimin e gënjeshtërt dhe antiligjor” të rajoneve të Ukrainës, deklaroi Shtëpia e Bardhë. Sanksionet e reja ndër të tjera do të prekin politikanë dhe përfaqësues ushtarak rus. Përveç kësaj SHBA bashkë me partnerët në grupin e vendeve të industrializuara G7 kërcënoi me pasoja ndaj shteteve që mbështesin planet ruse të aneksimit.

