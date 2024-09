Banka Qendrore kineze përgatit paketë stimulimi ekonomik

Objektivi është të ndihmohet ekonomia e dytë më e madhe në botë t'i kthehet rritjes ekonomike.

Banka qendrore e Kinës ka njoftuar një sërë masash për të rigjallëruar ekonominë e vendit. Ndihma përfshin një reduktim të rezervave minimale me 50 pikë bazë, që do të thotë se bankat duhet të mbajnë më pak para. Banka e Kinës njoftoi gjithashtu një lehtësim të mëtejshëm të politikës monetare në fund të vitit.

Për të mbështetur drejtpërdrejt tregun e pasurive të paluajtshme, normat e interesit për kreditë ekzistuese të pasurive të paluajtshme do të ulen, shpjegoi guvernatori i Bankës Qendrore Pan Gongsheng. Gjithashtu, norma minimale e paradhënies për një kredi për shtëpi të dytë do të ulet nga 25% në 15%. Sipas Pan-it, këto masa do t'i sigurojnë tregut financiar rreth një trilion juanë (rreth 125.5 miliardë euro) likuiditet shtesë.

Objektivi i rritjes në rrezik

Masat synojnë të mbështesin rritjen e qëndrueshme ekonomike në ekonominë e dytë më të madhe në botë, shkruan gazeta shtetërore "People's Daily”. Kohët e fundit ka pasur shenja në rritje se Kina mund të humbasë objektivin e saj të rritjes prej rreth 5%.

Kriza në sektorin e pasurive të paluajtshme po rëndon prej disa kohësh rezultatet ekonomike të Republikës Popullore. Një program për blerjen e apartamenteve bosh nga shteti deri më tani ka pasur pak efekt.

Familjet ngadalësojnë konsumin

Kriza e strehimit po kontribuon gjithashtu në konsumin e dobët në Kinë dhe tendencat deflacioniste. Kjo për shkak se shumë njerëz kanë investuar kursimet e tyre në prona për një kohë të gjatë dhe u është dashur të kenë frikë nga një humbje në vlerë për disa kohë. Prandaj, familjet i kursenin paratë e tyre për periudha të pasigurta.

Paketa e masave u prit me rritje çmimesh në bursat e Azisë dhe Evropës. Në Evropë, aksionet e prodhuesve të automjeteve dhe mallrave luksoze ishin përfituesit kryesorë.

