Baerbocku këmbëngul në respektimin e marrëveshjeve të Minskut gjatë një vizite në front

Gjatë një vizite në Ukrainën lindore të shkatërruar nga luftimet, ministrja e Jashtme gjermane Annalena Baerbock këmbënguli në respektimin e marrëveshjeve të Minskut për një armëpushim.

Ky traktat duhet të ringjallet, tha politikania e të Gjelbërve gjatë një vizite në vijën e frontit midis trupave qeveritare dhe separatistëve të mbështetur nga Rusia. Baerbocku kritikoi shkeljet e shpeshta të marrëveshjes.

Ministrja e Jashtme gjermane udhëtoi në vijën e frontit në zonën e konfliktit në Ukrainën lindore me një automjet të blinduar. E mbrojtur nga një helmetë dhe një jelek i zi antiplumb, situatën aktuale ushtarake në Donbass të martën asak i ashpjegoi një komandant i trupave të qeverisë ukrainase.

Në mot me shi, politikania e Gjelbër kaloi 40 minuta në vijën e frontit midis ushtrisë ukrainase dhe separatistëve të mbështetur nga Rusia.

Përplasje pavarësisht nga armëpushimi

Rajoni lindor është rregullisht skena e përleshjeve midis trupave qeveritare dhe separatistëve, pavarësisht nga një armëpushim në fuqi. Ai thyhet rregullisht. Ka pasur disa përpjekje që marrëveshja të pranohet përgjithmonë nga të dyja palët.

Një plan paqeje i dakorduar në Minsk, Bjellorusi, është në pritje. Ukraina dhe Rusia akuzojnë njëra-tjetrën për shkelje të marrëveshjes. Sipas vlerësimeve të OKB-së, në luftimet në Donbas që nga viti 2014 janë vrarë më shumë se 14.000 vetë.

Edhe Presidenti francez Emmanuel Macron vizitoi Ukrainën sot. Pas një takimi në Minsk me kreun e shtetit Selenskij, ai tha se ndoshta do të duheshin muaj për të gjetur një zgjidhje për krizën në kufirin ruso-ukrainas. Sidoqoftë, Presidenti rus Putin i kishte premtuar gjatë takimit të djeshëm në Moskë, se do të hiqte dorë nga një përshkallëzim tjetër. Zëdhënësi i Putinit, Peskov, megjithatë, i mohoi të dhënat e qeverisë franceze se Putini kishte thënë se do të hiqte dorë nga manovrat e mëtejshme ushtarake në kufi.

Macroni pritet sot në mbrëmje në Berlin për konsultime me kancelarin Olaf Scholz dhe me presidentin polak Duda.

aud (dlf, zdf)