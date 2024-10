Austri: FPÖ nuk mund të marrë mandat për të formuar qeverinë

Presidenti austriak, Alexander Van der Bellen ka ndjekur një qasje të re për formimin e qeverisë së Austrisë. Këtë herë ai nuk do t'ia japë mandatin për të formuar qeverinë partisë me më shumë vota, siç ndodh zakonisht.

Në vend të kësaj, liderët e tre partive kryesore - FPÖ, ÖVP dhe SPÖ - duhet të sqarojnë mes tyre se çfarë lloj bashkëpunimi mund të përfytyrohet. "Këtë herë ka ndodhur një rast i pazakontë”, tha Van der Bellen. "Është krejtësisht e re që ka një fitues zgjedhjesh me të cilin me sa duket asnjë nga partitë e tjera nuk dëshiron të qeverisë."

"Një situatë klasike ngërçi"

ÖVP ka përjashtuar çdo bashkëpunim me FPÖ-në nën drejtimin e Herbert Kickl, vazhdoi Van der Bellen. Sipas Van der Bellen-it, as SPÖ, NEOS liberale dhe të Gjelbërit nuk duan të qeverisin me FPÖ. Kickli, nga ana e tij, kishte siguruar se FPÖ do të ishte në qeveri vetëm me të si Kancelar Federal.

Presidenti austriak Alexander van der Bellen Fotografi: Florian Wieser/APA/picturedesk.com/picture alliance

"Një ngërç klasik," tha Van der Bellen. Gjatë bisedimeve duhet të jetë e qartë se çfarë lloj bashkëpunimi të ndërsjellë do të ishte i mundur në parim: "Unë dua qartësi".

Në zgjedhjet për Këshillin Kombëtar në fund të shtatorit, partia populiste e djathtë FPÖ doli për herë të parë partia më e fortë. Partia konservatore në pushtet ÖVP pësoi humbje të mëdha dhe doli vetëm në vendin e dytë, përpara SPÖ-së socialdemokrate.

Roli i Presidentit austriak

Tradicionalisht, partia me më shumë vota ka marrë mandatin nga Presidenti Federal për të formuar një qeveri. Megjithatë, kjo nuk përcaktohet në Kushtetutë.

Presidenti austriak është i lirë në këtë drejtim. Derisa të formohet një qeveri e re, koalicioni aktual i ÖVP dhe të Gjelbërve do të qëndrojë në detyrë.

aud (tgs,ag)