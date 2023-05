Atmosferë festive - Kurorëzimi i Mbretit Charles në Londër

Në ceremoninë e kurorëzimit në Westminster Abey Mbreti Charles iu prezantua simbolikisht popullit dhe mori tradicionalisht biblën, një dhuratë simbol që përmban rregullat kryesore zë jetës. Mbreti Charles III konsiderohet besimtar.

Monarkët britanike kurorëzohen tradicionalisht me kurorën e artë. Kurora afër 2 kg.e rëndë u përdor për kurorëzimin e Mbretit Charles II u prodhua në vitin 1661 si kurorë zëvendësues për kurorën mesjetare, që u shkri gjatë Luftës Civile Angleze.

Që në orët e mëngjesit u grumbulluan dashamirët e monarkisë dhe qytetarë të tjerë në qendrën e kryeqytetit britanik, Londër. Kisha Westminster Abbey hapi dyert në mëngjes të shtunën për të pritur të ftuarit e parë. Të ftuarit më të rëndësishëm, mes tyre krerë shtetesh e qeverish dhe anëtarë të familjes mbretërore mblidhen pak para fillimit të ceremonisë. Kurorëzimi i mbretit Charles III filloi në orën 12:00. Në këtë ceremoni nuk do të marrë pjesë presidenti amerikan, Joe Biden. Ai përfaqësohet nga bashkëshortja e tij, First Lady, Jill Biden, ka bërë të ditur Shtëpia e Bardhë. Një takim i Bidenit me Mbretin Charles III pritet në korrik. Por në ceremoninë e kurorëzimit priten mjaft krerë shtetesh e qeverish.

Në pritje Kurorëzimi i Mbretit Charles III Fotografi: Phil Noble/PA/dpa/picture alliance

Njerëz në pritje të procesionit mbretëror Fotografi: James Manning/PA/AP/picture alliance

Presidenti gjerman, Frank-Walter Steinmeier ka uruar "thellësisht nga zemra" Mbretin Charles III dhe Mbretëreshën Camilla me rastin e kurorëzimit në Londër . Si mbret ju përfaqësoni unitetin në Britaninë e Madhe, ka shkruar Steinmeier duke theksuar se "jam i binudr, se përmes përvojës suaj ju do të ofroni orientim në kohë të pasigurisë dhe tranzicionit."

Londra feston kurorëzimin e Mbretit Charles III To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Kundërshtarët e monarkisë protestojnë

Në sheshin e famshëm "Trafalgar Square", ku do të kalojë edhe procesioni mbretëror janë grumbulluar që në orët e mëngjesit të së shtunës kundërshtarët e monarkisë. Një nga protestuesit, tha për agjencinë gjermane të lajmeve, dpa, se shteti nuk duhet të shpenzojë qindra milionë euro për një ceremoni, kur ka njerëz në Britaninë e Madhe që nuk kanë pasur dot ngrohje në dimër dhe kanë vuajtur nga uria. Në protesta të shtunën janë ndaluar nga policia 6 persona, mes tyre edhe kreu i organizatës, "Organisation Republic", Graham Smith, kanë bërë të ditur mediat. Pamje dhe video të lëvizjes "Alliance of European Republican Movements" tregojnë se si policia i shoqëron këta persona. Demonstruesit duan të prishin ceremoninë duke mbajtur pankarta ku shkruhet "Not my king".

Fotografi: Markus Schreiber/AP/picture allaince

la/ag