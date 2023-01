Arrestohet një 32-vjeçar i dyshuar për përgatitjen e sulmeve terroriste

Gati projektligji - Lehtësimet për marrjen e nënshtetësisë gjermane

Do të lehtësohet marrja e nënshtetësisë gjermane. Një nga pengesat që do të heqë ministrja e Punëve të Brendshme, Faeser është shfuqizimi i rregullores për dorëzimin e nënshtetësisë origjinë nga qytetarët jashtë BE.