Anije me refugjatë

Herë pas here anije me refugjatё mbyten në Mesdhe. OKB bёn thirrje që tё rivendoset sistemi shtetёror i shpёtimit nё detin Mesdhe.

Shpëtimi i refugjatëve në Mesdhe dhe shpërndarja e tyre kanë shkaktuar grindje të madhe në BE. Javët e kaluara anijet e organizatave humanitare me refugjatë të shpëtuar në bord u penguan të futeshin në portet e Italisë dhe Maltës. Herë pas here refugjatët mbyten në Mesdhe, shumica në përpjekjen për të kaluar nga Libia në një vend të BE-së. UNHCR bën fjalë për „kalimin detar më vdekjeprurës të botës".