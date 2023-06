AfD për herë të parë fiton kreun e administratës së qarkut

Dhjetë vite pas themelimit të saj, partia populiste, AfD në Tyringji arriti të marrë një post të rëndësishëm në nivel komunal për herë të parë. Kandidati i AfD-së, Robert Sesselmann ka fituar kundrejt kandidatit të CDU-së, Jürgen Köpper në qarkun Sonneberg.

Në balotazh u vendos, se kush do të drejtojë në 6 vitet e ardhshme qarkun Sonneberg me 57.000 banorë një nga qarqet më të vogla në Gjermani e në kufi me Bavarinë. Kandidati i AfD-së, Robert Sesselmann fitoi 52,8% të votave dhe mori kështu shumicën absolute, sipas Zyrës Zgjedhore. Kandidati i CDU-së, Jürgen Köpper i cili mbështet nga SPD, Të Gjelbrit, FDP mori 47,2% të votave.

Votime në qarkun Sonneberg Fotografi: Martin Schutt/dpa/picture alliance

AfD nuk kishte asnjë post të rëndësishëm komunal deri më tani

Në raundin e parë të votimeve para dy javësh Sesselmannit i mungonin vetëm pak pikë për të arritur fitoren. Deputeti i parlamentit të landit nga AfD dhe avokati Sesselmann mori 46,7% të votave, Köpper 35,7%. Rezultati zgjedhor shkaktoi alarm në nivel federal, për shkak se AfD në sondazhet më të fundit në Gjermani ka shënuar rritje në elektorat, sidomos në landet lindore gjermane. Në landin e Tyringjisë, AfD me kreun e saj, Björn Höcke kategorizohet si ekstremiste e djathë dhe vëzhgohet nga Zyra për Mbrojtjen e Rendit Kushtetues.

Qarku Sonneberg Fotografi: Martin Schutt/dpa/picture alliance

Përfaqësues të socialdemokratëve, Të Gjelbërve, liberalëve dhe Të Majtës si edhe Shoqata e Sindikatave Gjermane bënë thirrje për mbështetjen e kandidatit të CDU-së, Köpper. Deri më tani AfD megjithë disa përpjekje nuk ka asnjë post të rëndësishëm komunal si kreun e qarkut apo një kryebashkiak. Sipas një sondazhi të Civey, shumica e gjermanëve janë të shqetësuar nga zgjedhja e kreu të qarkut nga AfD, këtë përgjigje e dhanë 52% të pyeturve, kurse 43% thanë se nuk i shqetëson zgjedhja e një kreu qarku nga partia populiste, AfD.

