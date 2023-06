AfD në balotazh për kreun e administratës së qarkut

Dhjetë vite pas themelimit të saj, partia populiste, AfD në Tyringji pretendon të marrë një post të rëndësishëm në nivel komunal. Këtë dielë në qarkun Sonneberg ajo pretendon me kandidatin e saj, Robert Sesselmann të marrë postin e kreut të qarkut. Në një balotazh vendoset se kush do të drejtojë qarkun në kufi me Bavarinë në 6 vitet e ardhshme, kandidati i AfD-së, Robert Sesselmann apo kreu aktual nga CDU, Jürgen Köpper. Sonneberg me 57.000 banorë është një nga qarqet më të vogla në Gjermani.

AfD nuk ka asnjë post të rëndësishëm komunal deri më tani

Në raundin e parë të votimeve para dy javësh Sesselmannit i mungonin vetëm pak pikë për të arritur fitoren. Deputeti i parlamentit të landit nga AfD dhe avokati Sesselmann mori 46,7% të votave, Köpper 35,7%. Rezultati zgjedhor shkaktoi alarm në nivel federal, për shkak se AfD në sondazhet më të fundit në Gjermani ka shënuar rritje në elektorat, sidomos në landet lindore gjermane. Në landin e Tyringjisë, AfD me kreun e saj, Björn Höcke kategorizohet si ekstremiste e djathë dhe vëzhgohet nga Zyra për Mbrojtjen e Rendit Kushtetues.

Qarku Sonneberg Fotografi: Martin Schutt/dpa/picture alliance

Përfaqësues të socialdemokratëve, Të Gjelbërve, liberalëve dhe Të Majtës si edhe Shoqata e Sindikatave Gjermane bënë thirrje për mbështetjen e kandidatit të CDU-së, Köpper. Deri më tani AfD megjithë disa përpjekje nuk ka asnjë post të rëndësishëm komunal si kreun e qarkut apo një kryebashkiak. Sipas një sondazhi të Civey, shumica e gjermanëve janë të shqetësuar nga zgjedhja e kreu të qarkut nga AfD, këtë përgjigje e dhanë 52% të pyeturve, kurse 43% thanë se nuk i shqetëson zgjedhja e një kreu qarku nga partia populiste, AfD.

la/sti/kle (afp, dpa)