Abraham: Duhet të fitojmë motivimin e duhur në Ballkanin Perëndimor

Beyer: Ka ardhur koha për shkëputjen e Shqipërisë nga MV

Deputeti i Bundestagut, Peter Beyer (CDU) i tha Deutsche Welles në Tiranë, se Gjermania e mbështet idenë e anëtarëve të asociuar në BE, si një mundësi për të bashkëpunuar më ngushtë dhe afruar këto vende me BE.