A duhet ta bëjë publike policia origjinën e të dyshuarve?

Në Gjermaniështë shtuar numri i krimeve të dhunshme, përdhunimeve, vjedhjeve dhe hyrjeve për të vjedhur nëpër shtëpi. Numri i krimeve të regjistruara arriti vitin e kaluar një rekord. Shkalla e krimeve shënoi një rritje të ndjeshme veçanërisht në mesin e njerëzve pa pasaportë gjermane - me 13,5 për qind.

Kjo alarmoi shumë politikanë dhe shkaktoi debate politike së fundmi. Ndër të tjera, nëse policia duhet të përmendë gjithmonë kombësinë e të dyshuarve. Absolutisht, thotë sekretari i përgjithshëm i FDP-së liberale, pjesë e koalicionit qeveritar. Bijan Djir-Sarai i tha gazetës Bild am Sonntag: "Autoritetet duhet të përmendin gjithmonë kombësinë e të dyshuarve kur japin informacione për krimet në mënyrë që të krijohet transparenca e nevojshme. (...) Nuk duhet të krijohet përshtypja se problemet po fshihen”.

Sulmet e të huajve në Këln Fotografi: Markus Boehm/dpa/picture alliance

Përgjigje e përbashkët nga politika

Për iniciativën e tij, Djir-Sarai mori mbështetje nga FDP e tij dhe gjithashtu opozita konservatore CDU/CSU. Fakti që autoritetet e zbatimit të ligjit në mbarë vendin duhet të emërojnë kombësinë e autorëve të dyshuar siguron "transparencë dhe besueshmëri", thanë konservatorët. Propozimi nuk shkon aq larg sa duhet për populistin e djathtë, AfD. Gjithashtu, në raportet e policisë duhet të jetë e qartë, nëse të dyshuarit janë emigrantë – pra persona me pasaportë gjermane, por me origjinë të huaj. SPD dhe të Gjelbërit janë të vendosur kundër qëndrimit të Djir-Sarai. Ata duan t'u përmbahen rregulloreve aktuale.

Fakti që debati në Gjermani është ndezur nuk e habit avokatin dhe kriminologun në Universitetin e Münsterit, Christian Walburg. Ai tha në një intervistë për DW: "Aktorët e krahut të djathtë e kanë kuptuar prej kohësh se mund ta përdorin këtë temë për të krijuar një atmosferë veçanërisht favorizuese për ta. Krimi me më shumë gjasa se çdo temë tjetër të ngjall pakënaqësi, frikë, shqetësime, ankthe dhe pakënaqësi."

Bijan Djir-Sarai Fotografi: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Autoritetet policore dhe gjyqësore në 16 landet federale janë përgjegjëse. Ato vendosin, se në cilat raste do të emërtojnë kombësinë e të dyshuarve dhe do t'i përcjellin ato në shtyp. Kriminologu Walburg: "Edhe tani, kombësia përmendet shpesh në incidentet dhe krimet më të rënda. Dhe nëse ka një lidhje refugjatësh, e gjithë Gjermania e diskuton atë."

Kështu ndodhi në fund të vitit 2015, për shembull, kur veçanërisht gratë u bënë viktima të ngacmimeve seksuale pranë stacionit qendror të Këlnit. Pas hezitimit fillestar, shtypi raportoi edhe për kombësinë e të dyshuarve. Shumë erdhën nga Afrika e Veriut dhe nuk ishin shtetas gjermanë.

Publikimi i të dhënave

Shumica e zyrave të shtypit të autoriteteve gjyqësore dhe policore e bazojnë punën e tyre për marrëdhëniet me publikun në kodin e Këshillit Gjerman të Shtypit. Ai thekson se kombësia në përgjithësi nuk duhet të luajë një rol në raportim. Ndryshe është vetëm nëse ka "një interes të justifikuar publik” në origjinën e të dyshuarve. Përmendja e kombësisë nuk duhet të çojë në "një përgjithësim të sjelljes së keqe individuale".

Nismat e refugjatëve, Amnesty International dhe shoqatat e gazetarëve kanë frikë se përmendja e kombësisë në të gjitha rastet përforcon paragjykimet, ngjall frikën dhe promovon racizmin.

Policia "duhet të jetë autoriteti që vendos se çfarë mund të përmendet apo jo”, thotë Henrik Zörner nga Shoqata Gjermane e Gazetarëve për DW. "Ne nuk besojmë në këtë iniciativë. Ekziston rreziku që emërtimi i kombit ose i origjinës etnike të kriminelëve të bëhet më i përhapur dhe se mbrojtja e pakicave të ankoruara në Kodin gjerman të shtypit do të dëmtohet."

Proces kundër një të kthyere nga Siria Fotografi: Roberto Pfeil/dpa/picture alliance

Edhe NRW dëshiron të publikojë të dhënat

Disa lande kanë publikuar prej kohësh kombësinë e të dyshuarve për krime; për shembull Brandenburg, Mecklenburg-Pomerania dhe Saksonia. Landi me numrin më të madh të banorëve, Renania Veriore-Vestfalia (NRW), gjithashtu dëshiron ta praktikojë këtë në të ardhmen. Ministria e Brendshme sqaroi se duan të krijojnë transparencë.

Kriminologu Christian Walburg i frikësohet "efekteve anësore diskriminuese”, por përmend edhe një avantazh: "Kjo do të thotë një lehtësim i caktuar për autoritetet policore nëse ata thjesht përmendin kombësinë në çdo deklaratë për shtyp”.

Në disa lande, praktika e mëparshme mjaft e rezervuar në lidhje me përmendjen e kombësisë është duke u rishikuar. Mbetet për t'u parë nëse rregulloret e reja nga NRW dhe propozimi i politikanit të FDP-së Djir-Sarai do të krijojnë një precedent. Çdo land vendos vetë nëse do ta bëjë këtë apo jo.