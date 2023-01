A do të dërgohen tanket Leopard në Ukrainë?

A rrezikon Evropa të humbasë rëndësinë e saj në këtë shekull?

BE ndodhet larg autonomisë strategjike, megjithëse në një botë krizash dhe me rënien e mbështetjes së SHBA, ajo do të jetë më e pavarur. Por duket se është më e lehtë të flitet për autonomi në BE se sa të bëhet realitet.