Звездный актер Тиль Швайгер признал проблемы с алкоголем

"Это была катастрофа, за которую мне до сих пор стыдно, - признался в экслюзивном интервью немецкому журналу Stern 59-летний Тиль Швайгер (Til Schweiger). - Прежде всего я извинился перед своим сыном".

Один из влиятельнейших представителей немецкой киноиндустрии открыто рассказал о своей проблеме с алкоголем и как из-за этого он вышел из себя во время работы над второй частью культового фильма "Рискованные гонки" в 2022 году. Режиссер впервые нарушил свое молчание с тех пор, как весной этого года другой влиятельный немецкий еженедельник Der Spiegel опубликовал скандальную статью "Он был богом" об агрессивном поведении Швайгера на съемочной площадке.

Что случилось на съемках

Инцидент произошел во время съемок фильма "Рискованные гонки. Часть вторая" ("Manta, Manta 2") летом 2022 года. Тиль Швайгер появился на площадке в состоянии сильного алкогольного опьянения. На замечание одного из сотрудников, что в таком состоянии работать невозможно, он начал громко скандалить. "Он хотел защитить меня от меня самого и имел смелость встать у меня на пути. И что я сделал? Я дал ему пощечину", - вспоминает Швайгер в интервью журналу Stern. Во избежание дальнейшей эскалации конфликта, коллегам и, в частности, 28-летнему сыну Швайгера Валентину, работавшему там оператором, пришлось силой удерживать потерявшего над собой контроль Тиля.

Тиль Швайгер и команда актеров, снимавшихся в его фильме "Рискованные гонки. Чаcть вторая" Фото: Frederic Kern/Geisler-Fotopress/Geisler-Fotopress

Позже опрошенные журналистами еженедельника 50 членов съемочной группы на условиях анонимности признались, что поведение Тиля Швайгера не стало для них неожиданностью, что он регулярно появлялся на работе в состоянии сильного алкогольного опьянения, постоянно на всех кричал и часто вел себя агрессивно. Многие отметили, что на съемках царила атмосфера страха, и люди боялись лишний раз вздохнуть, чтобы не вызвать вспышку ярости у деспотичного режиссера. Кинопроизводственная компания Constantin Film AG, участвовавшая в съемках "Рискованных гонок", поручила независимой юридической фирме изучить обвинения против самого успешного режиссера Германии. Подавляющее большинство опрошенных на тот момент заявили, что не ощутили "общей атмосферы страха".

Швайгер испытывает проблемы с алкоголем уже много лет

По признанию Швайгера, тема злоупотребления алкоголем актуальна для него уже много лет, на это ему указывали и члены его семьи, и друзья, и коллеги. "Я постоянно отодвигал от себя эту тему. Потому что я очень люблю выпить. Постепенно алкоголя становилось все больше, пока не произошла полная потеря контроля. После этого мне всегда было невероятно стыдно и хотелось вырыть себе яму, чтобы никогда из нее не выходить. Я клялся себе, что такое больше никогда не повторится. Но это случалось снова", - признается актер и режисер в откровенном интервью журналистам немецкого издания. Триггером стал не скандал на съемочной площадке, а выложенное им же самим видео в Instagram, на котором он пьяный, заплетающимся языком, ругался на камеру. Протрезвев, он удалил видео, уже разлетевшееся по всему миру: "Когда я себя увидел в таком состоянии - абсолютной потери контроля - это стало невыносимо". По словам Швайгера, он много думает об этом и разговаривает с друзьями. Он рад, что коллега, которому он дал пощечину, простил его. Также он признался, что в течение шести месяцев проходит курс лечения у очень известного мюнхенского психиатра, который, как говорит Швайгер, не считает его алкоголиком, и "полон уверенности", что пациент найдет золотую середину. "Конкретно это означает: после двух стаканов - стоп. Если после второго бокала белого вина мне захочется третий, то я награжу себя чем-то другим. Конфетами или ванильным мороженым. Я в порядке. Я прекрасно справляюсь без интоксикации", - поясняет Тиль Швайгер и заключает: "Мне скоро 60 лет. Я не хочу, чтобы меня кто-то боялся. Я хочу стать лучше".

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