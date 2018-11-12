Звезда "Черной пантеры" Боузман скончался от рака

Американский актер Чедвик Боузман, известный по роли в фильме "Черная пантера" в кинематографической серии по комиксам компании Marvel, скончался на 44-м году жизни от рака. Об этом в пятницу, 28 августа, сообщила его семья в Twitter.

"В 2016 году у Чедвика диагностировали рак кишечника III стадии, и он боролся с болезнью последние четыре года на фоне ее перехода в IV стадию", - уточнили родственники исполнителя. По их словам, он умер дома в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), рядом с женой Тейлор Саймон Ледвард и членами семьи. Последние попросили общественность уважать "их частную жизнь в это трудное время".

Боузман известен зрителям по таким лентам, как "42", рассказывающей о начале карьеры звезды бейсбола Джеки Робинсона. Актер дважды снимался в картинах серии о супергероях "Мстители", вышедших в 2018 и 2019 годах. В "Черной пантере" он исполнил роль сына короля вымышленной африканской страны Ваканды - Т’Чаллы. Этот фильм о супергероях отличается тем, что практически все члены актерского и съемочного состава в нем были темнокожими.

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