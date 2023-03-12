Посмертное звание героя и другие события 382-го дня войны

Зеленский присвоил звание Героя Украины украинцу, видео с расстрелом которого ранее распространилось в Сети. Украина начала вторую посевную с начала войны. Жены мобилизованных россиян вновь обратились к Путину.

На 382-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в воскресенье, 12 марта, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Ход боевых действий

По данным Генштаба ВСУ, главные усилия россиян по-прежнему сосредоточены на наступлении на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За сутки они нанесли ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры Славянска Донецкой области, а также совершили 4 авиационных удара и около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня, указывается в вечерней оперативной сводке. В свою очередь украинская авиация нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу противника, а также 6 ударов по районам сосредоточения его личного состава и военной техники. Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили пункт управления, 2 района сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также боеприпасов, указывается далее.

В Черном море на боевом дежурстве по состоянию на 12 марта находится пять российских кораблей, сообщается в Telegram-канале Военно-морских сил ВСУ. В Азовском море корабельная группа РФ насчитывает один корабль, а в Средиземном море она была уменьшена до семи кораблей, среди которых три носителя крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 20 ракет.

Расстрелянный боец ВСУ - Герой Украины

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины военнослужащему ВСУ, расстрелянному в плену после слов "Слава Украины". "Сегодня я присвоил звание Героя Украины Александру Мациевскому. Солдату, человеку, которого будут знать все украинцы. Человеку, которого будут помнить вечно. За его храбрость, за его уверенность в Украине и за его "Слава Украине!" - заявил он. В тот же день Служба безопасности Украины окончательно подтвердила личность взятого в плен и расстрелянного безоружного украинского солдата. Резонансное видео казни военнопленного появилось в соцсетях 6 марта. На записи военный произносит "Слава Украине", после этого слышен звук автоматной очереди.

Одновременно Зеленский заявил о больших потерях российских сил в боях за Бахмут. Менее чем за неделю - с 6 марта - на Бахмутском направлении они потеряли более 1100 военных убитыми и 1,5 тысячи ранеными, отметил он. Кроме того, по его словам, сожжено более российских 10 складов боеприпасов, уничтожены десятки единиц вражеской техники.

В тот же день Зеленский проинформировал нового президента Чехии Петра Павела о ситуации на фронте, об украинских "потребностях в области безопасности". В ходе беседы глава украинского государства поздравил коллегу со вступлением в должность. "Говорили о движении Украины в Евросоюз. Договорились активно взаимодействовать и в дальнейшем", - отметил Владимир Зеленский. "Поддержка Чехии важна для Украины в борьбе с российской агрессией!" - добавил он. В свою очередь Павел сообщил, что посетит Украину в апреле.

Украина начала посевную

Между тем, Украина начала уже вторую посевную с начала полномасштабной войны, развязанной Россией. "Посеяны первые 16 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур", - сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Глава кабмина добавил, что Украина и Польша упростили пересечение границы для сельскохозяйственной продукции и работают над расширением зерновой инициативы, а также портовых мощностей на Дунае.

В России продолжается преследование семьи школьницы, нарисовавшей на уроке антивоенный рисунок. Комиссия по делам несовершеннолетних подала иск против родителей Маши Москалевой об ограничении их в родительских правах, сообщается в группе поддержки девочки в Telegram. Первое заседание состоится 15 марта в Ефремовском межрайонном суде Тульской области. Правозащитники также обратили внимание на то, что с 1 марта о Маше Москалевой, находившейся в приюте, не поступало никакой информации.

Новое обращение жен мобилизованных россиян

Тем временем появилось новое видеообращение родственников мобилизованныхк президенту РФ Владимиру Путину и министру обороны России Сергею Шойгу На видео собравшиеся в Подмосковье держат плакат, на котором указывается, что оно записано 11 марта. Женщины утверждают, что мобилизованные в минувшем сентябре проходили обучение по специальности "артиллерия", тем не менее из них сформировали "штурмовую пехоту" и направили на линию соприкосновения в зоне боев в Украине. Авторы обращения попросили отозвать военнослужащих с линии соприкосновения и обеспечить их орудиями и боеприпасами.

В Москве сообщили, что представители РФ не принимали участия в переговорах о продлении "зерновой сделки", срок которой истекает 18 марта. "Переговоры на этот счет, тем более с участием российских представителей не велись", - сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что очередной раунд консультаций по "зерновой сделке" с участием представителей России и ООН состоится в Женеве 13 марта.

В свою очередь министр обороны Турции Хулуси Акар считает, что "зерновая сделка" будет продлена. "В ходе отдельных переговоров с российской и украинской сторонами мы увидели, что обе стороны демонстрируют позитивный подход. Верим, что исход будет положительным. Мы убеждены, что после 18 марта следка будет продлена" - заявил он в интервью агентству Anadolu. Договоренность, заключенная между ООН, Турцией, Россией и Украиной в июле 2022 года, действует до 18 марта и может быть пролонгирована автоматически на 120 дней, если ни одна из сторон не выступит против.

Линкявичюс: Россия - не супердержава, а суперпроблема

Бывший глава МИД Литвы Линас Линкявичюс обвинил РФ в постоянном стремлении украсть историческую идентичность Украины. "Киев предшествовал Москве, но Россия постоянно ворует Украину. Стремясь украсть историческую идентичность, украла заслугу за победу во Второй мировой войне, украла место в СБ ООН, а теперь ворует территорию. Это не супердержава, это суперпроблема", - написал он в Twitter.

Между тем президент Швейцарии Ален Берсе подтвердил неготовность властей разрешить Германии и Испании реэкспорт швейцарского оружия Киеву. "Позиция Федерального совета ясна. Она также соответствует моей личной позиции. Швейцарское оружие не должно использоваться в войнах", - заявил он в интервью Die Neue Zürcher Zeitung. Президент напомнил, что в Швейцарии были подписаны Женевские конвенции, в стране располагаются штаб-квартира Международного Комитета Красного Креста, отделение ООН. "Именно потому, что мы нейтральны и не допускаем поставки оружия в зоны военных действий, мы можем многое сделать" для европейского континента, считает социал-демократ.

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