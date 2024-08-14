СМИ выяснили имена 22 пропавших в Курской области срочников

"Важные истории" нашли в соцсетях 22 солдат-срочников, которых разыскивают родственники. Они служили в воинской части в Клинцах Брянской области и появлялись в Сети в последний раз в период с 5 по 8 августа.

Издание "Важные истории" установило личности 22 солдат срочной службы, пропавших в Курской области с начала наступления ВСУ. Журналисты нашли их аккаунты в соцсетях и мессенджерах и убедились, что военнослужащие не появлялись в Сети с первых дней операции украинской армии на территории РФ, пишут "Важные истории" в среду, 14 августа.

Это реальные люди, а разыскивающие их родственниками называют их солдатами-срочниками. Они служили в 488 полку воинской части 12721, расположенной в Клинцах Брянской области, трое из них были призваны на службу из Шарьи Костромской области, другие - из Вологодской и Тюменской областей, Республики Коми и других регионов. Родственники пропавших солдат сообщают, что потеряли с ними связь в период с 5 по 8 августа.

В Курской области взяты в плен или пропали не менее 29 срочников

"Важные истории" также указывают, что известны имена российских солдат-срочников из видеозаписей в украинском плену. Таким образом, в Курской области взяты в плен или пропали без вести не менее 29 солдат срочной службы.

Власти Украины заявляют о пленении большого числа российских военных. Президент Владимир Зеленский, указал, что его страна "пополняет обменный фонд". В видеообращении 13 августа он заявлял, что в плен сдались "уже сотни русских военных". При этом "все они получат гуманное отношение - такого отношения они даже в их же, русской армии не имели", добавил он. В свою очередь главком ВСУ Александр Сырский 14 августа сообщил, что за последние сутки украинские силы взяли в плен в Курской области еще более 100 российских военнослужащих.

Наступление ВСУ в Курской области

Операция ВСУ в Курской области началась 6 августа, бои идут в Кореневском, Суджанском районах и Беловском районах. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов признал 12 августа, что ВСУ контролируют 28 населенных пунктов его региона. В ВСУ заявляют о взятии под контроль 74 населенных пунктов и более 1000 кв. км российской территории.

14 августа Сурский сообщил, что украинские войска продолжают наступательную операцию в Курской области, а в Судже завершен "поиск и уничтожение противника". "С начала текущих суток войска на отдельных направлениях продвинулись от одного до двух километров", - указал он. Между тем, агентство Bloomberg констатирует дефицит у ВС РФ личного состава для обороны Курской области и пишет о возможном объявлении мобилизации до конца 2024 года.