Журналисты подтвердили гибель 40 тысяч солдат РФ в Украине

Согласно данным из открытых источников, в Украине погибло 40 599 солдат РФ. За последние две недели потери увеличились на 1175 человек.

В Украине, согласно подтвержденным данным из открытых источников, к пятнице, 29 декабря, погибло 40 599 российских военных. Журналисты "Медиазоны" и Русской службы ВВС совместно с командой волонтеров с начала широкомасштабного российского вторжения в Украину ведут подсчет потерь армии РФ. Это данные учитывают только потери, подтвержденные родственниками, чиновниками, СМИ или фотографиями с кладбищ.

По этим данным, только за последние две недели погибло 1175 российских военных, в том числе пять старших офицеров: подполковники Николай Комаров, Дмитрий Кацуба, Роберт Мирзоев, Алексей Пермяков и полковник Андрей Мельников. По данным на 29 декабря, в Украине уже погибло 4915 мобилизованных россиян.

Как отмечают авторы, 2023 год стал для российской армии более кровопролитным, чем первый год войны, в который погибло не менее 15,5 тысяч человек. По их мнению, это связано с многочисленными штурмовыми действиями российской армии. Среди регионов РФ больше всего погибших из Башкирии (1304), Бурятии (1071), Свердловской (1415) и Челябинской (1164) областей. Большое число потерь среди выходцев из Московской области (1114) и Краснодарского края (1541) авторы проекта объясняют тем, что в этих регионах волонтеры активно обходят кладбища и фотографируют захоронения военных.

Россия и Украина скрывают свои потери

Минобороны РФ не публикует официальные данные о потерях России в Украине. Последний раз российские власти называли общее число погибших в сентябре 2022 года - 5937 человек. В середине декабря 2023 года разведка США опубликовала свои данные, согласно которым потери РФ в войне составляют 315 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.

Украина тоже не раскрывает свои потери. Американская разведка оценивала их в августе нынешнего года в 70 тысяч убитыми и 120 тысяч ранеными.

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