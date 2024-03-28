Журналистку SOTAvision Фаворскую отправили в изолятор

Антонина Фаворская, снявшая последнее видео с Навальным, была задержана по делу "об участии в ФБК" сразу после окончания административного ареста.

Журналистку SOTAvision Антонину Фаворскую после двух ночных обысков и допроса отправили в изолятор временного содержания (ИВС) на северо-востоке Москвы. По данным издания, днем в четверг, 28 марта, следователи планируют допросить ее по делу об "экстремистском сообществе" Алексея Навального.

Вечером 27 марта Фаворская должна была выйти из московского спецприемника "Сахарово" после десяти суток административного ареста по протоколу о "неповиновении полиции". Однако ее не выпустили на свободу, а повезли на обыск домой. После обыска в квартире Фаворской, обыск провели и в квартире ее родителей. Около трех часов ночи по московскому времени журналистку доставили на допрос в Следственный комитет. Через два часа ее увезли в ИВС по Северо-Восточному административному округу.

Полицейские забрали также четырех ее коллег

Около спецприемника задержали также фотографа Александру Астахову и журналистку Анастасию Мусатову, которые приехали встретить Фаворскую после ареста. Обеих задержанных повезли в Следственный комитет, а потом домой - на обыски. Позже их отпустили в статусе свидетельниц по делу Фаворской.

Возле дома Фаворской во время обыска задержали еще двух журналистов - Екатерину Аникиевич из SOTAvision и Константина Жарова из Rusnews. Жаров рассказал, что его избили при задержании. Из отдела полиции журналиста увезли на скорой в больницу, с ним поехала и Аникиевич. Полицейские их не сопровождали.

Фаворская проходит по делу "об участии в ФБК"

Фаворская фигурирует в уголовном деле об участии в деятельности основанного Навальным "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК), который российские власти объявили "экстремистской" организацией, сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо" со ссылкой на адвоката Наталию Тихонову. Источники "Новой газеты" подтверждают, что речь идет о сотрудничестве с "экстремистской" организацией, журналистку подозревают в работе на ФБК.

Как пишет Sotavision, Фаворская посещала почти все заседания по искам Навального в судах во Владимире и Коврове Владимирской области. За месяц до гибели политика журналистка ездила в Ямало-Ненецкий автономный округ, чтобы сделать репортаж о поселке Харп и колонии, в которой находился Навальный. Она сняла последнее видео с Навальным 15 февраля. После похорон Навального Фаворская почти ежедневно привозила актуальные фото и видео с могилы политика.

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