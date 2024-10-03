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Журналистку опросили силовики после вопроса Мизулиной

Ася Миллер
4 октября 2024 г.

Девушка поинтересовалась у главы Лиги безопасного интернета, выступающей против "пропаганды чайлдфри", почему у нее нет своих детей. Мизулина ушла от ответа и попросила "пробить по базе" задавшую вопрос журналистку.

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Екатерина Мизулина, глава Лиги безопасного интернета
Екатерина МизулинаФото: Sefa Karacan/Anadolu/picture alliance

Журналистку сетевого издания 74.ru опросили представители силовых структур после ее вопроса о детях главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Инцидент произошел на встрече Мизулиной со школьниками и студентами в Челябинске в четверг, 3 октября. Корреспондентка спросила у Екатерины, выступающей за семейные ценности и против "пропаганды чайлдфри", почему у нее нет своих детей. Мизулина предпочла уйти от ответа, отметив, что не обсуждает личную жизнь, после чего обратилась к "сотрудникам в штатском" с просьбой "пробить по базе" журналистку местного издания, отмечается в Telegram-канале 74.ru.

Силовики потребовали от девушки показать паспорт, сфотографировали его и задали ей несколько вопросов. "Где училась, в каком вузе, на каком факультете, а также поинтересовались, как поживает один из ее друзей. Молодого человека, который попадал в поле зрения полиции из-за участия в работе оппозиционных политических объединений, назвали по имени и отчеству", - говорится в публикации.

Как сообщает 74.ru, вопросы детей на встрече с Екатериной Мизулиной в Челябинске "казались заученными". Некоторые из них читались с телефона. Не стал исключением и вопрос о том, как будет реализован запрет "идеологии чайлдфри". "Пока процесс идет, сложно сказать, мне самой интересно. Надеюсь, что формулировки закона не оставят возможности для произвола. Думаю, все будет традиционно, на основании экспертизы", - ответила Мизулина.

Запрет "пропаганды чайлдфри" в России

В конце сентября на рассмотрение депутатов Государственной думы РФ были внесены два законопроекта о запрете "идеологии чайлдфри", запрещающие пропаганду отказа от деторождения в интернете, СМИ, рекламе и кино. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, ответственность за нарушение новых законов будет предусматривать штрафы - до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч рублей для должностных лиц и до 5 миллионов рублей для компаний. Иностранцам кроме штрафов будет грозить до 15 суток ареста и выдворение из страны.

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