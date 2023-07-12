Журналистку Елену Милашину выписали из больницы

Какое-то время журналистка будет находиться под контролем врачей, написал в своем Telegram-канале бывший главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

Специального корреспондента и редактора отдела спецпроектов "Новой газеты" Елену Милашину выписали из Боткинской больницы, куда она попала после жестокого избиения в Чечне. Какое-то время она будет находиться под контролем врачей, написал в среду, 12 июля, в своем Telegram-канале бывший главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

Нападение на Милашину и Немова в Чечне

Журналистка Елена Милашина и правозащитник Александр Немов 4 июля прибыли в Грозный, чтобы присутствовать на процессе Заремы Мусаевой, жены бывшего судьи Верховного суда республики Чечни Сайди Янгулбаева и матери критиковавшего Рамзана Кадырова активиста Абубакара Янгулбаева.

По пути из аэропорта, на подъезде к городу, их такси остановили вооруженные люди в балаклавах. Милашину и Немова жестоко избили, журналистке сломали пальцы на обеих руках и нанесли травму головы. Кроме того, ей обрили волосы и облили лицо зеленкой.

Позже глава "Команды против пыток" Сергей Бабинец высказал предположение, что это нападение было связано с деятельностью журналистки и правозащитника. Ту же версию поддержала и сама Елена Милашина.

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