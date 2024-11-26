Журналистке Гордеевой вручена немецкая литературная премия

Российская журналистка Катерина Гордеева получила литературную премию имени Софи и Ганса Шолль (Geschwister-Scholl-Preis) за книгу "Унеси ты мое горе", вышедшую на немецком языке ("Nimm meinen Schmerz. Geschichten aus dem Krieg" ) в издательстве Droemer. Церемония вручения состоялась в Мюнхене вечером вторника, 26 ноября.

На более чем 350 страницах представлены истории 24 человек, в основном из Украины, пострадавших от развязанной Кремлем войны против соседней страны. Как признала Гордеева, она хотела бы, чтобы эта книга никогда не была написана, ведь это означало бы, что российская армия не совершила военное вторжение в Украину, что никогда не было бы "этих десяти лет безнаказанности, злобы и пренебрежения к человеческой жизни". "Боль, горе, смерть и страдания, которые война принесла сотням тысяч людей, стали и моей болью", - отметила журналистка, родившаяся в Ростове-на-Дону и в детстве часто посещавшая Мариуполь.

Оргкомитет премии выделил литературный талант автора Фото: Droemer

Автор показывает жестокие реалии этой войны, подчеркнул оргкомитет премии. Люди редко осознают, что война в Украине означает для отдельных личностей: необходимость жить среди невероятных разрушений, угрозу для собственной жизни, смерти друзей, родственников, соседей и постоянное насилие, пояснили учредители награды. Они особо выделили литературный талант автора, не только выводящей голоса героев на первый план, но и показывающей свою сложную роль репортера из того самого государства, которое принесло страдания ее собеседникам.

Трудные вопросы родине

Как отметила Гордеева в интервью Süddeutsche Zeitung, у нее есть много вопросов к родной стране. Самый мучительный - "Когда русские потеряли свою волю как нация?". "Великая (русская. - Ред.) культура не защитила нас от совершения бесчеловечных преступлений", - указала журналистка.

Катерина Гордеева неоднократно становилась лауреатом премии "Редколлегия". В 2018 году она вместе с Романом Супером получила дополнительный приз премии "Профессия - журналист", в 2022-м году была удостоена премии "Камертон" имени Анны Политковской. Сейчас журналистка работает над документальным фильмом о дезертирах.

Премия за нравственность и гражданское мужество

Премия имени Софи и Ганса Шолль была учреждена в 1980 году по инициативе городских властей Мюнхена и баварского отделения Союза немецкой книготорговли. Награда названа в честь брата и сестры Шолль, которые входили в подпольную молодежную организацию "Белая роза", боровшейся против нацизма. В феврале 1943 года они были арестованы гестапо и казнены.

Лауреатами премии, составляющей в денежном выражении 10 тысяч евро, становятся авторы, которых отличает "духовная независимость, высокая нравственность и гражданское мужество". В 2007 году награды была посмертно удостоена российская журналистка Анна Политковская за книгу "Русский дневник". В 2022-м премию получил украинский писатель Андрей Курков за "Дневник", который автор назвал книгой о двух месяцах до начала войны и о военном времени.