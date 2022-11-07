Журналистка Ксения Собчак вернулась в Россию

Ксения Собчак перешла латвийскую границу в Псковской области, сообщили российские СМИ со ссылкой на очевидцев. Из РФ Собчак выехала в день обыска в своем загородном доме.

Владелица холдинга "Осторожно Media" и телеведущая Ксения Собчак вернулась в Россию, сообщили в понедельник, 7 ноября, сразу несколько российских средств массовой информации, ссылаясь на очевидцев и анонимных собеседников в органах власти.

По данным государственного агентства ТАСС, Собчак накануне днем перешла российско-латвийскую границу в пункте "Бурачки" в Псковской области. РИА Новости со слов очевидцев уточняют , что вместе с журналисткой следовал ее муж, художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов. Изданию РБК удалось подтвердить эти сведения у одного из знакомых Собчак.

В соцсетях самой журналистки к моменту публикации новости не появилось какой-либо информации о приезде в РФ. Сенатор Людмила Нарусова отказалась дать государственному телеканалу "Звезда" комментарий по поводу возвращения дочери. 2 ноября Нарусова пообещала, что Собчак "очень скоро" будет в России.

Обыск и отъезд Ксении Собчак

26 октября в подмосковном доме Ксении Собчак прошел обыск по делу коммерческого директора "Осторожно Media" Кирилла Суханова, который впоследствии оказался под арестом как подозреваемый в вымогательстве. Собчак в тот день выехала в Литву , воспользовавшись гражданством Израиля. Ее адвокат Сергей Бадамшин подчеркивал, что журналистка не является обвиняемой или подозреваемой по делу Суханова.

По версии следствия, Кирилл Суханов и задержанный в рамках того же дела экс-главред журнала Tatler в России Ариан Романовский готовили статью, которая могла навредить правам и законным интересам гендиректора корпорации "Ростех" Сергея Чемезова или его близких, и требовали 11 млн рублей за отказ от публикации. 7 ноября обвинение по этому делу предъявили еще одному человеку - репортеру Тамерлану Бигаеву , суд отправил его в СИЗО.

Телеведущий Андрей Караулов, у которого провели обыск через несколько дней после Собчак, заявлял, что следственные действия также связаны с делом о клевете на Чемезова.

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