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Журналистка "Дождя" Смирнова заявила о поступающих угрозах

Сергей Куприков
28 мин. назад

С апреля Марфа Смирнова получает анонимные угрозы из-за своей профессиональной деятельности.

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В московской студии телеканала "Дождь" (фото из архива)
Фото из архива: в московской телеканала "Дождь"Фото: Denis Kaminev/REUTERS

Журналистка телеканала "Дождь" и издания The Insider Марфа Смирнова сообщила в соцсетях, что получает анонимные угрозы из-за своей профессиональной деятельности.

По словам журналистки, сообщения с угрозами с разных номеров в мессенджере Telegram начали поступать ей с апреля. Позже Смирновой стали присылать фотографии ее родных, маршруты их поездок и информацию о них, которой, по словам журналистки, не может быть в открытом доступе.

"Довольно страшно было получить аудиозапись прослушки квартиры в Москве. Что эти люди от меня хотят, я не до конца понимаю. Пишу об этом сегодня, потому что это хоть какая-то минимальная гарантия безопасности для всех нас", - пишет Смирнова.

К своему посту Смирнова приложила скриншот переписки в мессенджере. На нем неизвестный присылает ей аудиосообщение, на котором, как утверждает журналистка, запись прослушки квартиры в Москве. В ответ на просьбу назваться собеседник Смирновой заявил: "А вы больше пишите про что не надо, и мы познакомимся".

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