Журналиста Ивана Сафронова перевели в колонию в Красноярске

Журналиста Ивана Сафронова, приговоренного к 22 годам колонии строгого режима по делу о "госизмене", перевели в колонию №17 в Красноярске. Об этом журналист рассказал в письме, опубликованном в понедельник, 10 июня, в группе "СвободуСафронову!" в Telegram.

"Сейчас я нахожусь в ФКУ ИК-17 - за минувший месяц я почти адаптировался к новым условиям, познакомился со многими интересными людьми, потихоньку налаживаю свой быт. Знаю, что многие за меня волновались и переживали - уверяю, со мной все в порядке. Честное слово!" - говорится в сообщении. До этого Сафронов находился в колонии №7 в Красноярском крае.

Дело Ивана Сафронова

Иван Сафронов, работавший журналистом в газетах "Коммерсант" и "Ведомости", 5 сентября 2022 года был признан Мосгорсудом виновным в "госизмене" и приговорен к 22 годам колонии строгого режима. Сафронов своей вины не признал. 7 декабря апелляция его защиты была отклонена, и приговор вступил в силу. К моменту приговора журналист более двух лет провел в СИЗО.

Иван Сафронов был задержан 7 июля 2020 года по обвинению в "госизмене", в то время он занимал должность советника главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. В госкорпорации заявили, что задержание не связано с текущей работой Сафронова и что к гостайне он доступа не имел. В свою очередь ФСБ утверждала, что в 2012 году Сафронова завербовала чешская разведка, а в 2017 году он якобы передал чешским спецслужбам некие секретные данные.

В ноябре 2021 года в деле Сафронова появилось новое обвинение. По версии следствия, в декабре 2015 года журналист передал политологу Демури Воронину некую информацию о деятельности ВС РФ в Сирии, которую тот затем переслал представителям Цюрихского университета в Швейцарии и Федеральной разведслужбы Германии (BND). ФСБ полагает, что "переданные сведения могли быть использованы для проведения анализа действий российских войск в Сирии". Издание "Проект", изучив обвинительное заключение, пришло к выводу, что дело Сафронова сфабриковано спецслужбами, а фигурирующие в нем "секретные документы" находятся в открытом доступе.