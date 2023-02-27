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Иван Сафронов в суде
Фото: MOSCOW CITY COURT/REUTERS
ПолитикаРоссия

Ивана Сафронова этапировали в колонию в Красноярском крае

Виталий Кропман
35 мин. назад

Сафронов доставлен в исправительную колонию номер 7, расположенную в селе Арейское Емельяновского района Красноярского края. Это мужская исправительная колония строгого режима для осужденных впервые.

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Журналист Иван Сафронов, осужденный по обвинению в государственной измене, будет отбывать заключение в Красноярском крае. "Мой маршрут из Москвы ("Лефортово") до Красноярска занял примерно три недели, что считается быстрым. Я увидел многих людей, побывал в различных тюрьмах и транзитках, сменил бог знает сколько "столыпиных". Но я как и прежде могу сказать с уверенностью: жизнь, несмотря ни на что, есть везде", - написал он в письме, опубликованном в Telegram-канале сторонников журналиста в понедельник, 27 февраля.

По информации агентства "Интерфакс", Сафронов этапирован в исправительную колонию номер 7, расположенную в селе Арейское Емельяновского района Красноярского края. Это исправительная колония строгого режима для осужденных впервые. Пока журналист находится в карантинном отряде, после чего будет распределен в постоянный отряд.

Дело Ивана Сафронова

Иван Сафронов был задержан 7 июля 2020 года по обвинению в госизмене, в то время он занимал должность советника главы "Роскосмоса". В госкорпорации заявили, что задержание не связано с текущей работой Сафронова и что к гостайне он доступа не имел. В свою очередь Федеральная служба безопасности (ФСБ) утверждала, что в 2012 году Сафронова завербовала чешская разведка, а в 2017 году он передал чешским спецслужбам некие секретные данные.

В ноябре 2021 года в деле Сафронова появилось новое обвинение. По версии следствия, в декабре 2015 года журналист передал политологу Демури Воронину некую информацию о деятельности ВС РФ в Сирии, которую тот затем переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и Федеральной разведслужбы Германии (BND). ФСБ полагает, что "переданные сведения могли быть использованы для проведения анализа действий российских войск в Сирии" и что за эту информацию Сафронов получил от Воронина 248 долларов.  Издание "Проект", изучив обвинительное заключение, заявило что дело Сафронова придумано спецслужбами, а фигурирующие в нем секретные документы в действительности находятся в открытом доступе.

5 сентября 2022 года Московский городской суд приговорил журналиста к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима, признав его виновным в государственной измене. Сафронов своей вины не признал.7 декабря апелляция его защиты  была отклонена и приговор вступил в законную силу.

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