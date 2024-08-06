Журналисту Колезеву заочно дали 7,5 года за "фейки" об армии

Бывшего главного редактора Republic признали виновным в распространении "фейков" об армии за пост об убийствах мирных жителей в Буче. Приговор вынесен на первом заседании суда.

Российский журналист Дмитрий Колезев заочно приговорен Басманным районным судом Москвы к семи с половиной годам лишения свободы. Об этом агентству "Интерфакс" сообщили в суде во вторник, 6 августа. Колезев признан виновным в распространении "фейков" о российской армии. Уголовное дело против журналиста было возбуждено из-за поста в соцсетях, в котором говорилось об убийствах гражданского населения в Буче в начале российского полномасштабного вторжения в Украину.

Колезеву назначено наказание с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщили в суде. Срок наказания будет исчисляться с момента его задержания на территории РФ либо экстрадиции в Россию. Кроме того, Колезеву на четыре года запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов.

"Какой-то судебный фаст-фуд: приговор за два часа"

Дмитрий Колезев основал екатеринбургское издание It's my city, позже стал главным редактором журнала Republic. После начала войны в Украине он покинул Россию. В ноябре 2022 года журналиста внесли в базу федерального розыска. В том же месяце Минюст РФ признал его "иноагентом".

Уголовное дело в отношении Колезева поступило в суд в середине июля этого года. Приговор был вынесен на первом заседании суда во вторник. "Я думал, это хоть пару дней тянется, а там, оказывается, прямо какой-то судебный фаст-фуд: получи приговор за два часа", - написал журналист в своем Telegram-канале .