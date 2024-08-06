  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ОбществоРоссия

Журналисту Колезеву заочно дали 7,5 года за "фейки" об армии

Сергей Гуща
6 августа 2024 г.

Бывшего главного редактора Republic признали виновным в распространении "фейков" об армии за пост об убийствах мирных жителей в Буче. Приговор вынесен на первом заседании суда.

https://p.dw.com/p/4jAS2
Басманный суд Москвы
Басманный суд МосквыФото: DW/Elena Barysheva

Российский журналист Дмитрий Колезев заочно приговорен Басманным районным судом Москвы к семи с половиной годам лишения свободы. Об этом агентству "Интерфакс" сообщили в суде во вторник, 6 августа. Колезев признан виновным в распространении "фейков" о российской армии. Уголовное дело против журналиста было возбуждено из-за поста в соцсетях, в котором говорилось об убийствах гражданского населения в Буче в начале российского полномасштабного вторжения в Украину.

Колезеву назначено наказание с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщили в суде. Срок наказания будет исчисляться с момента его задержания на территории РФ либо экстрадиции в Россию. Кроме того, Колезеву на четыре года запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов.

"Какой-то судебный фаст-фуд: приговор за два часа"

Дмитрий Колезев основал екатеринбургское издание It's my city, позже стал главным редактором журнала Republic. После начала войны в Украине он покинул Россию. В ноябре 2022 года журналиста внесли в базу федерального розыска. В том же месяце Минюст РФ признал его "иноагентом".

Уголовное дело в отношении Колезева поступило в суд в середине июля этого года. Приговор был вынесен на первом заседании суда во вторник. "Я думал, это хоть пару дней тянется, а там, оказывается, прямо какой-то судебный фаст-фуд: получи приговор за два часа", - написал журналист в своем Telegram-канале.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Театральный режиссер Евгения Беркович и драматург Светлана Петрийчук

Культура сидящая. Режиссеры, писатели, художники, музыканты, которых в России преследуют

Культура сидящая. Режиссеры, писатели, художники, музыканты, которых в России преследуют

DW - о культурных деятелях из России и других стран, разыскиваемых или приговоренных в РФ к лишению свободы, условному сроку или домашнему аресту.
Культура27 декабря 2023 г.10 фото
external

Съезд "свободных людей": что обсуждали "иноагенты" на конгрессе в Берлине

Съезд "свободных людей": что обсуждали "иноагенты" на конгрессе в Берлине

Не меньше сотни россиян, получивших статус "иностранных агентов", собрались на конференцию в Берлине. Они обсуждали российскую политику и юридические тонкости "иноагентства". Но были и те, кто раскритиковал этот формат.
Политика3 февраля 2024 г.04:06 мин.
Фотография Алексея Навального, цветы и записка со словами умершего в колонии лидера оппозиции

Новые репрессии в России. Журналистов судят за связи с Навальным

Новые репрессии в России. Журналистов судят за связи с Навальным

После начала войны в Украине Антонина Фаворская бросила карьеру актрисы и стала освещать суды, в том числе над Алексеем Навальным. Теперь судят ее саму. В чем ее обвиняют?
Права человека29 марта 2024 г.
Показать еще