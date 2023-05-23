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Иван Сафронов в суде
Иван Сафронов в судеФото: MOSCOW CITY COURT/REUTERS
Правосудие и законРоссия

Журналист Сафронов обжаловал приговор в Верховном суде РФ

Даниил Сотников
33 мин. назад

Защита Сафронова настаивает на несправедливости приговора, недопустимых доказательствах и многочисленных нарушениях норм УПК.

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Журналист и экс-советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, осужденный на 22 года по обвинению в госизмене, обжаловал свой приговор в Верховном суде России, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на адвокатов Сафронова во вторник, 23 мая.

Кассационная жалоба была подана защитой журналиста после того, как адвокаты посетили его в колонии в Красноярском крае и согласовали с ним текст. "С текстом Иван был ознакомлен во время посещения его нами 17-18 мая, полностью его согласовал и доводы поддержал", - сообщил адвокат Сафронова Дмитрий Катчев.

В жалобе защита Сафронова настаивает на несправедливости вынесенного решения, недопустимых доказательствах и других многочисленных нарушениях норм уголовно-процессуального кодекса "на всех стадиях" разбирательства. Рассмотрение жалобы может начаться ближе к осени, предположили адвокаты. 

Адвокатам не дали пообщаться с Сафроновым конфиденциально

Адвокаты также пожаловались на действия администрации колонии, сотрудники которой не позволили конфиденциально пообщаться с Сафроновым. Им предложили встречаться с клиентом только в помещении для краткосрочных свиданий, причем исключительно через стекло, а обмен документов разрешили только через сотрудника ФСИН, рассказали они "Коммерсанту". "Мы указали на то, что такой формат общения противоречит положениям УИК о беспрепятственном и конфиденциальном общении защитников и доверителя", - рассказал Катчев. 

По его словам, администрация колонии ответила, что "других помещений нет", а Сафронов - "осужденный опасный преступник, и стекло необходимо для безопасности самих адвокатов".

Дело Ивана Сафронова

Иван Сафронов был задержан в июле 2020 года по обвинению в госизмене, в тот момент он занимал должность советника главы "Роскосмоса". Федеральная служба безопасности (ФСБ) утверждала, что в 2012 году Сафронова завербовала чешская разведка, а в 2017 году он передал чешским спецслужбам некие секретные данные.

В ноябре 2021 года в деле Сафронова появилось новое обвинение. По версии следствия, в декабре 2015 года журналист передал политологу Демури Воронину некую информацию о деятельности ВС РФ в Сирии, которую тот затем переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и Федеральной разведслужбы Германии (BND). ФСБ полагает, что "переданные сведения могли быть использованы для проведения анализа действий российских войск в Сирии" и что за эту информацию Сафронов получил от Воронина 248 долларов. 

Издание "Проект", изучив обвинительное заключение, утверждало, что дело Сафронова фактически придумано спецслужбами, а фигурирующие в нем секретные документы в действительности находятся в открытом доступе. 5 сентября 2022 года Московский городской суд приговорил журналиста к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима, признав его виновным в государственной измене. Сафронов своей вины не признал. 7 декабря апелляция его защиты была отклонена, и приговор вступил в законную силу.

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