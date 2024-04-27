  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
КонфликтыРоссия

Журналист Forbes Мингазов отправлен под домашний арест

Александра Иванова
27 апреля 2024 г.

Хабаровского журналиста обвинили в распространении "фейков" об армии РФ "по мотивам политической ненависти" из-за репоста сообщения о событиях в Буче.

https://p.dw.com/p/4fFV7
Панихида по погибшим жителям Бучи, август 2022 года
Панихида по погибшим жителям Бучи, август 2022 годаФото: Sergei SUPINSKY/AFP

Суд в Хабаровске отправил под домашний арест журналиста Forbes Russia Сергея Мингазова, который был задержан по подозрению в распространении "фейков" о ВС РФ нпо мотивам политической ненависти". Об этом сообщило в субботу, 27 апреля, агентство РИА "Новости" со ссылкой на представителей суда.

Накануне адвокат Константин Бубон написал в Facebook, что поводом для задержания Сергея Мингазова послужил сделанный журналистом репост сообщения о событиях в Буче в Telegram-канале "Хабаровская Мингазета". Как рассказал Бубон онлайн-изданию "РБК", дома у Мингазова прошли обыски, "изъяли телефоны и компьютеры и его, и жены, и детей".

Хабаровский журналист Сергей Мингазов сотрудничал с газетой "Ведомости". Кроме того, он был собственным корреспондентом информагентства ТАСС в Хабаровске.

Согласно данным, обнародованным правозащитным проектом "ОВД-Инфо" 24 апреля, к тому моменту в России насчитывалось 902 фигуранта антивоенных дел, из которых 261 лишен свободы и находится в СИЗО, исправительных колониях или на принудительном лечении.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Оппозиционный политик Алексей Навальный в суде, май 2022 года

Жертвы ужесточения уголовного преследования в РФ на фоне войны в Украине

Жертвы ужесточения уголовного преследования в РФ на фоне войны в Украине

После начала войны против Украины в России ужесточили уголовное законодательство. Наиболее известные политики и блогеры, осужденные по делам о "фейках" о российских ВС и об госизмене, - в галерее DW.
Правосудие и закон26 апреля 2023 г.15 фото
external

Что происходит в Буче и ее окрестностях: как идет восстановление через год после ухода оккупантов?

Что происходит в Буче и ее окрестностях: как идет восстановление через год после ухода оккупантов?

Буча стала для всего мира названием нарицательным, символом зверств российских оккупантов. Съёмочная группа DW побывала в Буче, где полным ходом идет восстановление разрушенных домов. Деньгами помогают зарубежные фонды и благотворительные организации. Но средств не хватает. Наши коллеги побывали в 15 км от Бучи, где местные жители до сих пор не понимают, кто и когда поможет им вновь обрести дом.
Политика11 марта 2023 г.03:13 мин.
Идентификация тел убитых мирных жителей на кладбище в Буче, апрель 2022 года

Преступления РФ в Украине: немецкий прокурор о темпах расследования

Преступления РФ в Украине: немецкий прокурор о темпах расследования

Германия - одна из стран, которые помогают Украине в расследовании предполагаемых военных преступлений России. Прокурор Душа Гмель рассказала в ходе дискуссии в Бонне о том, когда ждать результатов.
Политика12 декабря 2023 г.
Показать еще